تواصلت فعاليات المهرجان الوطني للأغنية والموسيقى الحضرية بمسرح عز الدين مجوبي في عنابة، حيث أحيت السهرة السادسة كوكبة من الفنانين الذين يؤدون مختلف الطبوع الغنائية الوطنية.
كان الفنان الشعبي العاصمي عزيوز رايس نجم السهرة السادسة التي حضرها مدير الثقافة ادريس بوديبة وجمهور ذواق لهذا الفن، فيما رافقت فرقة الشعبي لمدينة عنابة المكوّنة من عازفين محليين مخضرمين، الفنانين الذين اعتلوا الركح على غرار أستاذة الموسيقى المطربة زهوة، والفنان جميلي عبد القادر.
وفي سياق منفصل تعرض الفنانة التشكيلية جنات زهية جانبا من أعمالها الجديدة والقديمة في بهو مسرح عزالدين مجوبي على هامش مهرجان الموسيقى الحضرية المقام منذ مطلع الأسبوع، حيث تطرح أعمال الفنانة الرائدة في مجالها عدة موضوعات تحاكي حبّ الطبيعة والجمال والخير، بأسلوب مميز يعتمد على مزج الألوان واستلهام قصص من واقع الحياة التي تعيشها بعد تجربة ثرية تمتد إلى سبعينيات القرن الماضي، أنجزت خلالها عديد اللوحات الفنية والمجسّمات والتحف التي قدمتها في عديد المعارض. كما أتاح المهرجان فرصة للفنانة التشكيلية ياسمينة سعدون من قسطينة والفنانة مونية زيان من عنابة لعرض أعمالهما، حيث طغت الرمزية والسريالية على لوحاتهما الفنية. وقد نوّهت الفنانة التشكيلية زهية التي تزيّن لوحاتها عديد المؤسسات الرسمية بعنابة وخارجها، كما تنتصب عديد منحوتاتها في شوارع المدينة، بالمبادرة التي وصفتها بالمحفّزة للفنانين التشكيليين، وفرصة لتقريبهم من الجمهور على هامش تظاهرة موسيقية لها جمهور كبير ومميز، إضافة إلى منح فرصة العرض للفنانين التشكيليين الشباب.
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إلى جانب معرض الفنانة التشكيلية جنات زهية دهال
عزيوز رايس نجم مهرجان الموسيقى الحضرية بعنابة
حسينة. ب
تواصلت فعاليات المهرجان الوطني للأغنية والموسيقى الحضرية بمسرح عز الدين مجوبي في عنابة، حيث أحيت السهرة السادسة كوكبة من الفنانين الذين يؤدون مختلف الطبوع الغنائية الوطنية.
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كان الفنان الشعبي العاصمي عزيوز رايس نجم السهرة السادسة التي حضرها مدير الثقافة ادريس بوديبة وجمهور ذواق لهذا الفن، فيما رافقت فرقة الشعبي لمدينة عنابة المكوّنة من عازفين محليين مخضرمين، الفنانين الذين اعتلوا الركح على غرار أستاذة الموسيقى المطربة زهوة، والفنان جميلي عبد القادر.
وفي سياق منفصل تعرض الفنانة التشكيلية جنات زهية جانبا من أعمالها الجديدة والقديمة في بهو مسرح عزالدين مجوبي على هامش مهرجان الموسيقى الحضرية المقام منذ مطلع الأسبوع، حيث تطرح أعمال الفنانة الرائدة في مجالها عدة موضوعات تحاكي حبّ الطبيعة والجمال والخير، بأسلوب مميز يعتمد على مزج الألوان واستلهام قصص من واقع الحياة التي تعيشها بعد تجربة ثرية تمتد إلى سبعينيات القرن الماضي، أنجزت خلالها عديد اللوحات الفنية والمجسّمات والتحف التي قدمتها في عديد المعارض. كما أتاح المهرجان فرصة للفنانة التشكيلية ياسمينة سعدون من قسطينة والفنانة مونية زيان من عنابة لعرض أعمالهما، حيث طغت الرمزية والسريالية على لوحاتهما الفنية. وقد نوّهت الفنانة التشكيلية زهية التي تزيّن لوحاتها عديد المؤسسات الرسمية بعنابة وخارجها، كما تنتصب عديد منحوتاتها في شوارع المدينة، بالمبادرة التي وصفتها بالمحفّزة للفنانين التشكيليين، وفرصة لتقريبهم من الجمهور على هامش تظاهرة موسيقية لها جمهور كبير ومميز، إضافة إلى منح فرصة العرض للفنانين التشكيليين الشباب.