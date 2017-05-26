أوقفت عناصر الدرك الوطني، الخميس بالبليدة، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الارهابية بحوزتهم بندقيتي صيد، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، يضيف البيان أحبط حراس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف محاولات تهريب 11744 لتر من الوقود، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بعين صالح شخصين بحوزتهما 30100 قرص مهلوس". كما أوقف حراس الحدود وعناصر الدرك الوطني 177 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تبسة وأدرار، حسب البيان ذاته.
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توقيف 3 عناصر دعم للإرهاب بالبليدة
نوارة. ب
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
أوقفت عناصر الدرك الوطني، الخميس بالبليدة، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الارهابية بحوزتهم بندقيتي صيد، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
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وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، يضيف البيان أحبط حراس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف محاولات تهريب 11744 لتر من الوقود، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بعين صالح شخصين بحوزتهما 30100 قرص مهلوس". كما أوقف حراس الحدود وعناصر الدرك الوطني 177 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تبسة وأدرار، حسب البيان ذاته.