وقعت محكمة بئر مراد رايس، عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا، و50 ألف دج غرامة نافذة في حق شرطي بمصلحة الاستعلامات لأمن ولاية الجزائر العاصمة، متزوج وأبّ لثلاثة أطفال، على خلفية تورطه في جنحة التهديد بالاعتداء، وذلك بعد ما كانت تتهدده عقوبة عامين حبسا و200 ألف دج غرامة نافذة وفقا لالتماسات النيابة.
وجاءت متابعة المتهم بناء على شكوى قضائية تقدمت بها الضحيتان أمام المقاطعة الغربية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، حيث أكدتا تعرضهما لتهديد أمام مقر عملهما وهو صالون محل الحلاقة الكائن مقره بمنطقة بوزريع ، من قبل شرطي بواسطة سلاح ناري من عيار 9 ملم أمام مرآى إحدى الزبونات، انتقاما من الأولى بعد رفضها أن تكون عشيقته، وإقامة علاقة عاطفية معه كونها متزوجة، كما قام بابتزازها هي وصديقتها، ومطالبتها بمنحه مبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم شهريا، مقابل التوقف عن مضايقاتهما.
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18 شهرا لشرطي هدد سيدة بسلاح ناري
قدور. ج
صحافي بقسم المجتمع في جريدة الشروق اليومي
وقعت محكمة بئر مراد رايس، عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا، و50 ألف دج غرامة نافذة في حق شرطي بمصلحة الاستعلامات لأمن ولاية الجزائر العاصمة، متزوج وأبّ لثلاثة أطفال، على خلفية تورطه في جنحة التهديد بالاعتداء، وذلك بعد ما كانت تتهدده عقوبة عامين حبسا و200 ألف دج غرامة نافذة وفقا لالتماسات النيابة.
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وجاءت متابعة المتهم بناء على شكوى قضائية تقدمت بها الضحيتان أمام المقاطعة الغربية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، حيث أكدتا تعرضهما لتهديد أمام مقر عملهما وهو صالون محل الحلاقة الكائن مقره بمنطقة بوزريع ، من قبل شرطي بواسطة سلاح ناري من عيار 9 ملم أمام مرآى إحدى الزبونات، انتقاما من الأولى بعد رفضها أن تكون عشيقته، وإقامة علاقة عاطفية معه كونها متزوجة، كما قام بابتزازها هي وصديقتها، ومطالبتها بمنحه مبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم شهريا، مقابل التوقف عن مضايقاتهما.