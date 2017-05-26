الطبعة 14 لجائزة أحسن المصدرين الجزائريين "أوريدو".. الراعي الذهبي لحفل "جائزة الصادرات 2016"

يرعى "أوريدو" للسنة السابعة على التوالي حفل تسليم الجوائز لأحسن المصدرين الجزائريين "جائزة الصادرات 2016" الذي نُظّم سهرة الأربعاء بالجزائر العاصمة، وهذا بصفته الراعي الذهبي والشريك التكنولوجي الحصري للحدث.

وتُكافئ "جائزة الصادرات" التي أسسها مركز التجارة العالمية - الجزائر منذ سنة 2003، المؤسسات الجزائرية عن أداءاتها ومناهجها المثالية في التصدير خارج المحروقات. وفي هذه الطبعة الرابعة عشر، قدّم "أوريدو" منتوجاته وعروضه للصوت والبيانات المُوجهة للمؤسسات. حلول عملية ومبتكرة وبأسعار تنافسية سمحت لـ"أوريدو" بتعزيز مكانته كالشريك الاتصالاتي الأمثل للمهنيين، وكمؤسسة فاعلة يؤكد "أوريدو" مرة أخرى التزامه في ترقية المشاريع الاقتصادية الواعدة في الجزائر.