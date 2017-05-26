شاب يعتدي على مواطن بواسطة شفرة حلاقة أمام وكيل الجمهورية

أقدم، شاب خطير ويتعلق الأمر بالمدعو (م.م.ص) بالاعتداء على إحدى ضحاياه أثناء تقديمه أمام وكيل الجمهورية على مستوى حرم محكمة بئر مراد رايس بواسطةشفرة حلاقة، فلولا تدخل مصالح الأمن المتواجدين بالمحكمة الذين سارعوا إلى تطويق المكان لإيقاف هذا الشاب، وفك الضحية من قبضته لكادت القضية أن تأخذ مجريات خطيرة.

حيثيات قضية الحال تعود إلى شهر أفريل 2017 بعد إيقاف المتهم من قبل مصالح أمن اختصاص محكمة بئر مراد رايس، بناء على شكوى تقدم بها الضحية، بعد تعرضه لعملية الضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض ، مما تسبب له في عجز عن العمل محرر من قبل طبيب لمدة 15 يوما، وأثناء تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية، وبمجرد مشاهدته للضحية راح وبكل جرأة، يوجه له ضربات على مستوى الوجه بواسطة شفرة حلاقة التي كانت مخبأة بملابسه، وأمام الملأ بداخل حرم المحكمة، مما استلزم تدخل مصالح الأمن بسرعة من أجل تهدئة الوضع، وعلى إثر الحادثة تعرض الضحية لعدة تشوهات على مستوى الوجه، وبتوقيف المتهم وبإخضاعه للاستجواب كشف أنه تحصل على شفرة الحلاقة من عند أحد المساجين الذي كان متواجد معه يومها.

وفي ضوء المعطيات المقدمة أمام هيئة المحكمة، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة.