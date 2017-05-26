كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الجمعة اثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان، انه "في إطار مكافحة الإرهاب، وحماية الحدود، وإثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار، بإقليم الناحية العسكرية السادسة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ظهر الـ 09 جوان، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على "1" رشاش pkt و "3" مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف، وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وبندقية تكرارية، بالإضافة إلى كمية كبير من الذخيرة من مختلف العيارات".

وأضاف البيان، أن" هذه النتائج الميدانية تأتي لتؤكد مرة أخرى جاهزية، واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي لتأمين حدودنا وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني".