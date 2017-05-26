جنايات أم البواقي أدانته بـ3 سنوات سجنا شاب يلتحق بداعش ثم يبيع سلاح كلاشينكوف بألف دولار ويعود للجزائر!

أدانت، الخميس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، المسمى، م.سفيان، من مواليد 1991، بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و50 مليون دينار غرامة مالية، فيما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة، 10 سنوات سجنا ومليون دينار غرامة مالية، وذلك بعد ما توبع المتهم بجناية، الانخراط خارج الوطن في منظمة إرهابية، حيثيات القضية حسب ملفها الذي طرح في الجلسة تعود بتاريخها لشهر مارس من سنة 2015.

وجاء ذلك، بعد ما وردت مصالح أمن دائرة عين البيضاء معلومات مؤكدة تفيد بأن المتهم في قضية الحال يتواصل مع نشطاء ينتمون لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام، أين باشرت في حينها الجهة المذكورة تحرياتها المعمقة وقامت بتوقيف المعني وكذا حجز ثلاثة هواتف ذكية وحاسوب محمول، تقرير الفحص التقني أثبت أنّ المتهم في قضية الحال على اتصال بتنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى احتواء الحاسوب على ملفات وكتب إلكترونية تدعو إلى "الجهاد" علما أنّ تلك الكتب ممنوعة من النشر، حيث كشفت تحقيقات رجال الأمن أن المتهم وأثناء إقامته بفرنسا تعرّف على أحد المنتمين لتنظيم داعش ويتعلق الأمر بالمسمى أبو عمار، هذا الأخير الذي أقنعه بالالتحاق بإحدى الجماعات بسوريا، ونظّم له عملية السفر، ليعود المتهم إلى الجزائر وينتقل بعدها إلى تركيا عن طريق إحدى الوكالات السياحية.

وبعد نزوله بإسطنبول استقبله نشطاء منتمون لداعش وقاموا بمرافقته لأحد الفنادق بأنطاليا، ومن ثمة سافر إلى الأراضي السورية، وصرح المتهم خلال جلسة المحاكمة أنه انضم لداعش وبعدها انتقل لجبهة النصرة إلاّ أنه قرر العودة للجزائر، حيث قام ببيع سلاحه من نوع كلاشنكوف بألف دولار، وتمكن بعدها من مغادرة الأراضي السورية بطريقة غير قانونية بعد ما مكث هناك أزيد من سنة، وبعد عودته إلى أرض الوطن بقيَ على اتصال بتنظيم داعش عبر منتديات الشبكة العنكبوتية.