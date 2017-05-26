طوارئ عشية الامتحان.. و761 ألف تلميذ على الأعصاب الفايسبوك .. الصيام والحرارة يُرعبون مترشحي البكالوريا

حملت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، رؤساء مراكز إجراء البكالوريا، مسؤولية حدوث أي فوضى أو تسريبات للمواضيع، وألزمتهم بالاحتفاظ بأوراق الأسئلة المتبقية بعد فتح الأظرفة، كما أمرتهم بحجب مواقع التواصل الاجتماعي بالمراكز، فيما سيكون أزيد من 761 ألف مترشح على موعد مع امتحان البكالوريا غدا، في وقت اشتكى فيه أغلب المترشحين من الإرهاق نتيجة مرور 15 يوما من شهر الصيام، كما تتزامن أيام الامتحانات من ارتفاع محسوس في درجة الحرارة بالشمال، فما بالك بولايات الجنوب.

فرض الحظر الإلكتروني.. بمراكز الإجراء فقط

دخل مديرو التربية للولايات في لقاءات مكثفة مع رؤساء مراكز الإجراء بطلب من الوزيرة، لضبط الترتيبات الأخيرة لامتحان شهادة البكالوريا، حيث ألزمتهم بمجموعة من التعليمات، بداية بالاحتفاظ بمواضيع الأسئلة المتبقية، بعدما تبين أن "التسريب" يحدث مباشرة بعد فتح الأظرفة بالأمانة العامة لأي مركز، وحملتهم مسؤولية أي "تسريبات" أو فوضى، فيما تقرر فرض الحظر الإلكتروني بمراكز الإجراء، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي على المترشحين ومستخدمي الإنترنيت الذين يلجؤون إلى تصوير ونشر الأسئلة على موقع "الفايس بوك" مثلما حدث في امتحاني شهادة نهاية المرحلة الابتدائية وشهادة التعليم المتوسط.

وشهدت مراكز الإجراء، أمس، حالة استنفار، خوفا من تكرار سيناريو "التسريبات" التي طبعت بكالوريا السنة الماضية، حيث عقد رؤساء مراكز الإجراء لقاءات أول أمس الخميس، مع المؤطرين والأساتذة الحراس، الذين تلقوا أوامر بعدم التسامح مع الغشاشين، في حين وجه الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، تعليمة كتابية، إلى "الملاحظين"، يأمرهم بتشديد الرقابة على رؤساء المراكز خاصة في اللحظات الأولى من فتح الأظرفة.

وعلمت "الشروق"، أنه قد تم الانتهاء من نقل مواضيع البكالوريا في جميع المواد من مقر الديوان الجهوي للامتحانات والمسابقات فرع الجزائر العاصمة "القبة"، إلى خلايا التوزيع الولائية المتواجدة بمديريات التربية للولايات، ليلة الأربعاء إلى فجر الخميس، في حين تم نقل المواضيع إلى ولايات الجنوب على متن المروحيات العسكرية. على أن يتم نقلها من مراكز التوزيع الولائية إلى مراكز الإجراء فجر غد الأحد.

وسيستفيد المترشحون من مرافقة "نفسية" طلية فترة إجراء اختبارات امتحان شهادة البكالوريا، في الفترتين الصباحية والمسائية، من طرف الأساتذة الحراس الذين سيقدمون لهم إرشادات بغية تحضيريهم نفسيا للتقليل من الخوف والارتباك، لمدة نصف ساعة بدءا من الثامنة صباحا، وهو توقيت فتح المراكز أمام الممتحنين، وعليه فأي مترشح يصل بعد الساعة التاسعة صباحا يعد مقصى ويحرم من اجتياز الامتحانات.