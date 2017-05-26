حملت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، رؤساء مراكز إجراء البكالوريا، مسؤولية حدوث أي فوضى أو تسريبات للمواضيع، وألزمتهم بالاحتفاظ بأوراق الأسئلة المتبقية بعد فتح الأظرفة، كما أمرتهم بحجب مواقع التواصل الاجتماعي بالمراكز، فيما سيكون أزيد من 761 ألف مترشح على موعد مع امتحان البكالوريا غدا، في وقت اشتكى فيه أغلب المترشحين من الإرهاق نتيجة مرور 15 يوما من شهر الصيام، كما تتزامن أيام الامتحانات من ارتفاع محسوس في درجة الحرارة بالشمال، فما بالك بولايات الجنوب.
فرض الحظر الإلكتروني.. بمراكز الإجراء فقط
دخل مديرو التربية للولايات في لقاءات مكثفة مع رؤساء مراكز الإجراء بطلب من الوزيرة، لضبط الترتيبات الأخيرة لامتحان شهادة البكالوريا، حيث ألزمتهم بمجموعة من التعليمات، بداية بالاحتفاظ بمواضيع الأسئلة المتبقية، بعدما تبين أن "التسريب" يحدث مباشرة بعد فتح الأظرفة بالأمانة العامة لأي مركز، وحملتهم مسؤولية أي "تسريبات" أو فوضى، فيما تقرر فرض الحظر الإلكتروني بمراكز الإجراء، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي على المترشحين ومستخدمي الإنترنيت الذين يلجؤون إلى تصوير ونشر الأسئلة على موقع "الفايس بوك" مثلما حدث في امتحاني شهادة نهاية المرحلة الابتدائية وشهادة التعليم المتوسط.
وشهدت مراكز الإجراء، أمس، حالة استنفار، خوفا من تكرار سيناريو "التسريبات" التي طبعت بكالوريا السنة الماضية، حيث عقد رؤساء مراكز الإجراء لقاءات أول أمس الخميس، مع المؤطرين والأساتذة الحراس، الذين تلقوا أوامر بعدم التسامح مع الغشاشين، في حين وجه الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، تعليمة كتابية، إلى "الملاحظين"، يأمرهم بتشديد الرقابة على رؤساء المراكز خاصة في اللحظات الأولى من فتح الأظرفة.
وعلمت "الشروق"، أنه قد تم الانتهاء من نقل مواضيع البكالوريا في جميع المواد من مقر الديوان الجهوي للامتحانات والمسابقات فرع الجزائر العاصمة "القبة"، إلى خلايا التوزيع الولائية المتواجدة بمديريات التربية للولايات، ليلة الأربعاء إلى فجر الخميس، في حين تم نقل المواضيع إلى ولايات الجنوب على متن المروحيات العسكرية. على أن يتم نقلها من مراكز التوزيع الولائية إلى مراكز الإجراء فجر غد الأحد.
وسيستفيد المترشحون من مرافقة "نفسية" طلية فترة إجراء اختبارات امتحان شهادة البكالوريا، في الفترتين الصباحية والمسائية، من طرف الأساتذة الحراس الذين سيقدمون لهم إرشادات بغية تحضيريهم نفسيا للتقليل من الخوف والارتباك، لمدة نصف ساعة بدءا من الثامنة صباحا، وهو توقيت فتح المراكز أمام الممتحنين، وعليه فأي مترشح يصل بعد الساعة التاسعة صباحا يعد مقصى ويحرم من اجتياز الامتحانات.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1ماكرون يهاتف بوتفليقة ويبرمج زيارة له إلى الجزائر
2ماكرون سيزور الجزائر قريبا!
3حمس تدعو الجزائر إلى لعب دور الوساطة بين قطر ودول الخليج
4أويحيى: ندعم تبون .. وعلى الحكومة تطليق الشعبوية
5تيزي وزو الأولى وطنيا في شهادة التعليم الإبتدائي
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
الغنى وظيفة اجتماعية
حبيب راشدين
الممنوع من الصرف في جملة العرب الركيكة
جمال لعلامي
شهادات "الواي واي"!
حسين لقرع
حربٌ عربية قذرة على حماس!
سليم قلالة
تناحرٌ عربي على مستوى القمة
معلومي ياسين
الخضر "مسؤولية اللاعبين"
عبد الناصر
إلا... إسرائيل!
محمد الهادي الحسني
تحيّتان و (.....)
عمار يزلي
فتنة الدجال قبل الآجال
جمال لعلامي
"التشيبا" تحت الحصار!
الفيديو
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
طوارئ عشية الامتحان.. و761 ألف تلميذ على الأعصاب
الفايسبوك .. الصيام والحرارة يُرعبون مترشحي البكالوريا
نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
حملت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، رؤساء مراكز إجراء البكالوريا، مسؤولية حدوث أي فوضى أو تسريبات للمواضيع، وألزمتهم بالاحتفاظ بأوراق الأسئلة المتبقية بعد فتح الأظرفة، كما أمرتهم بحجب مواقع التواصل الاجتماعي بالمراكز، فيما سيكون أزيد من 761 ألف مترشح على موعد مع امتحان البكالوريا غدا، في وقت اشتكى فيه أغلب المترشحين من الإرهاق نتيجة مرور 15 يوما من شهر الصيام، كما تتزامن أيام الامتحانات من ارتفاع محسوس في درجة الحرارة بالشمال، فما بالك بولايات الجنوب.
تغطيات ذات صلة
بلعيد يدعو إلى بحث سبل تجسيد الحماية "الفعلية" للأطفال
"التجربة" لأنس تينا تغيّر المفاهيم الخاطئة عن سكان الباهية وهران!
35 حادثا مروريا خلال النصف الأول من رمضان
الفايسبوك .. الصيام والحرارة يُرعبون مترشحي البكالوريا
كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار
فرض الحظر الإلكتروني.. بمراكز الإجراء فقط
دخل مديرو التربية للولايات في لقاءات مكثفة مع رؤساء مراكز الإجراء بطلب من الوزيرة، لضبط الترتيبات الأخيرة لامتحان شهادة البكالوريا، حيث ألزمتهم بمجموعة من التعليمات، بداية بالاحتفاظ بمواضيع الأسئلة المتبقية، بعدما تبين أن "التسريب" يحدث مباشرة بعد فتح الأظرفة بالأمانة العامة لأي مركز، وحملتهم مسؤولية أي "تسريبات" أو فوضى، فيما تقرر فرض الحظر الإلكتروني بمراكز الإجراء، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي على المترشحين ومستخدمي الإنترنيت الذين يلجؤون إلى تصوير ونشر الأسئلة على موقع "الفايس بوك" مثلما حدث في امتحاني شهادة نهاية المرحلة الابتدائية وشهادة التعليم المتوسط.
وشهدت مراكز الإجراء، أمس، حالة استنفار، خوفا من تكرار سيناريو "التسريبات" التي طبعت بكالوريا السنة الماضية، حيث عقد رؤساء مراكز الإجراء لقاءات أول أمس الخميس، مع المؤطرين والأساتذة الحراس، الذين تلقوا أوامر بعدم التسامح مع الغشاشين، في حين وجه الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، تعليمة كتابية، إلى "الملاحظين"، يأمرهم بتشديد الرقابة على رؤساء المراكز خاصة في اللحظات الأولى من فتح الأظرفة.
وعلمت "الشروق"، أنه قد تم الانتهاء من نقل مواضيع البكالوريا في جميع المواد من مقر الديوان الجهوي للامتحانات والمسابقات فرع الجزائر العاصمة "القبة"، إلى خلايا التوزيع الولائية المتواجدة بمديريات التربية للولايات، ليلة الأربعاء إلى فجر الخميس، في حين تم نقل المواضيع إلى ولايات الجنوب على متن المروحيات العسكرية. على أن يتم نقلها من مراكز التوزيع الولائية إلى مراكز الإجراء فجر غد الأحد.
وسيستفيد المترشحون من مرافقة "نفسية" طلية فترة إجراء اختبارات امتحان شهادة البكالوريا، في الفترتين الصباحية والمسائية، من طرف الأساتذة الحراس الذين سيقدمون لهم إرشادات بغية تحضيريهم نفسيا للتقليل من الخوف والارتباك، لمدة نصف ساعة بدءا من الثامنة صباحا، وهو توقيت فتح المراكز أمام الممتحنين، وعليه فأي مترشح يصل بعد الساعة التاسعة صباحا يعد مقصى ويحرم من اجتياز الامتحانات.