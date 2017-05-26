سجلت مصالح الأمن لولاية الجزائر خلال النصف الأول من شهر رمضان، 35 حادثا مروريا خلف 41 جريحا، دون أن يتسبب في أية حالة وفاة، حسبما أكده الجمعة عميد الشرطة رابح زواوي المكلف بخلية الاتصال و العلاقات بأمن ولاية الجزائر.
وقال عميد الشرطة زواوي في تصريح للصحافة على مستوى حاجز أمني في الطريق السريع الرابط بين الحراش وبن عكنون، أين نصبت خيمة للإفطار الجماعي لمستعملي الطريق السريع أنه "لم يتم تسجيل خلال النصف الأول من رمضان 2017، أي حادث مروري جسماني أدى إلى حالة وفاة، حيث لم تخلف الحوادث المرورية المسجلة إلا 41 جريحا، وذلك بفضل التواجد الأمني بمداخل ومخارج العاصمة في وقت الإفطار أين يتم استقبال مستعملي الطريق في موائد الإفطار الجماعي".
وأضاف أن" مبادرة الافطار الجماعي لمستعملي الطريق في وقت الإفطار التي قامت بها مصالح الأمن بالشراكة مع الكشافة الجزائرية الإسلامية، سمحت بتقليص من عدد الحوادث المرورية بشكل كبير" مبرزا أن" خيمات الإفطار تنصب كل جمعة على مستوى ثلاثة نقاط رئيسة بالطرقات السريعة لمداخل و مخارج العاصمة لفائدة حوالي 300 مواطن من مستعملي الطريق السريع".
وقد حيا المواطنون الذين شاركوا في موائد الإفطار ،الجمعة، هذه المبادرة التي سمحت لهم بعدم الإفراط بالسرعة وتفادي حوادث المرور، ولاسيما أن اغلبهم كانوا قادمين من ولايات أخرى على غرار أم البواقي والمسيلة وتيزي وزو .
وحسب الإحصائيات المفصلة للنصف الأول من شهر رمضان بالنسبة للمخالفات المرورية، فتم تسجيل 3827 غرامة جزافية، وسحب 1326 رخصة سياقة، مع وضع 268 مركبة بالمحشر، وكذا تسجيل 192 جنحة مرورية حسب عميد الشرطة زواوي.
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العاصمة:
35 حادثا مروريا خلال النصف الأول من رمضان
واج
سجلت مصالح الأمن لولاية الجزائر خلال النصف الأول من شهر رمضان، 35 حادثا مروريا خلف 41 جريحا، دون أن يتسبب في أية حالة وفاة، حسبما أكده الجمعة عميد الشرطة رابح زواوي المكلف بخلية الاتصال و العلاقات بأمن ولاية الجزائر.
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وقال عميد الشرطة زواوي في تصريح للصحافة على مستوى حاجز أمني في الطريق السريع الرابط بين الحراش وبن عكنون، أين نصبت خيمة للإفطار الجماعي لمستعملي الطريق السريع أنه "لم يتم تسجيل خلال النصف الأول من رمضان 2017، أي حادث مروري جسماني أدى إلى حالة وفاة، حيث لم تخلف الحوادث المرورية المسجلة إلا 41 جريحا، وذلك بفضل التواجد الأمني بمداخل ومخارج العاصمة في وقت الإفطار أين يتم استقبال مستعملي الطريق في موائد الإفطار الجماعي".
وأضاف أن" مبادرة الافطار الجماعي لمستعملي الطريق في وقت الإفطار التي قامت بها مصالح الأمن بالشراكة مع الكشافة الجزائرية الإسلامية، سمحت بتقليص من عدد الحوادث المرورية بشكل كبير" مبرزا أن" خيمات الإفطار تنصب كل جمعة على مستوى ثلاثة نقاط رئيسة بالطرقات السريعة لمداخل و مخارج العاصمة لفائدة حوالي 300 مواطن من مستعملي الطريق السريع".
وقد حيا المواطنون الذين شاركوا في موائد الإفطار ،الجمعة، هذه المبادرة التي سمحت لهم بعدم الإفراط بالسرعة وتفادي حوادث المرور، ولاسيما أن اغلبهم كانوا قادمين من ولايات أخرى على غرار أم البواقي والمسيلة وتيزي وزو .
وحسب الإحصائيات المفصلة للنصف الأول من شهر رمضان بالنسبة للمخالفات المرورية، فتم تسجيل 3827 غرامة جزافية، وسحب 1326 رخصة سياقة، مع وضع 268 مركبة بالمحشر، وكذا تسجيل 192 جنحة مرورية حسب عميد الشرطة زواوي.