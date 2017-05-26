الفايسبوك" يشتعل بالتعليقات الايجابية والوهرانيون يتفاعلون "التجربة" لأنس تينا تغيّر المفاهيم الخاطئة عن سكان الباهية وهران!

بعد نجاح حلقتي "الشيعة" و"فلسطين"، يواصل "اليوتيوبر" أنس تينا التغريد بتجربته الاجتماعية خارج سرب جميع الكاميرات الخفية، ويظهر ذلك جليا من خلال تعليقات الجمهور الايجابية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، آخرها الحلقة الرائعة التي قدمها عن سكان "الباهية وهران"، والتي نجح من خلالها في تغيير بعض المفاهيم الخاطئة عن مدينة سيدي الهواري.

الحلقة صُوّرت في وهران، وكان الهدف منها تغيير الصورة "الخاطئة" عن سكان "الباهية"، والموجودة للأسف في ذهنية الكثيرين، من خلال الإجابة عن سؤال: هل حقيقة الوهرانيين "تاع" ملاهي وسهرات؟؟.. الإجابة جاءت من طرف بعض المتدخلين في "الكاميرا الخفية" الذين أجمعوا بأن الإشاعات التي تروّج عن وهران ليست حقيقية بالمرة، وأن أبناء وهران بعيدون عن الصورة التي يريد البعض إلصاقهم بها، وأعطى البرنامج صورة جميلة عن أبناء الباهية.

الحلقة تم تناقلها عبر أكبر صفحات "الفايسبوك" الوهرانية، بعدما لاقت استحسان الجمهور، وقد جاءت معظم التعليقات لتصب في اتجاه واحد وهو توجيه الشكر لفريق "التجربة الاجتماعية".. معتبرين (أصحاب التعليقات) الحلقة بأنها أعادت الاعتبار لسكان وهران بعدما أعطت صورة حقيقية عن منطقة كاملة، خاصة وأنها المرة الأولى التي يطرح فيها هذا الموضوع بهذا الشكل. كما لوحظ في التعليقات الواردة بأن الكثيرين كانوا مخطئين في أفكارهم، وقاموا بتغيير نظرتهم عن عاصمة الغرب بعد مشاهدة تدخلات أبنائها.. لتواصل "التجربة" التي يقدّمها المميز أنس تينا للموسم الثاني على "الشروق نيوز"، في تغيير مفاهيم وأفكار خاطئة ولتبقى الكاميرا الخفية التي يقدمها "تينا" هادفة بامتياز.

من التعليقات التي شدت انتباهنا.. تعليق جاء فيه: "والله يعطيك الصحة.. هادي كيما تاع العام اللي فات تاع القبايل.. في كل منطقة سواء تيزي وزو أو وهران أو عنابة أو. أو.. كاين المليح وكاين القبيح.. ماشي كي تعرف قبايلي ميصليش يعني قاع القبايل ميصلوش وماشي كي تشوف وهراني يسهر قاع يسهروا.. الله خلقنا مختلفين". فيما قال آخر: "شخصيا كنت حاط وهران هكذا، بالصح كي رحت وشفت بعيني.. والله شعب روعة ومثقف ونتاع كرم وتشوف ناس ما شاء الله يفرحوا بالبراني ويرّحبوا بيك". بينما قال ثالث: "ننصحكم تزوروا وهران فهي باهية صح بماليها ورجالها".

ومن أقوى التعليقات كان ما دونته فتاة من وهران كتبت لأنس تقول له: "شكرا على هذا الفيديو.. أنا كفتاة وهرانية كنت أخجل من نظرة البعض لنا. لكن بعد اليوم أنا فخورة بانتمائي للباهية، الله يعطيك الصحة يا أنس قولت شتا كان في قلبنا ومرحبا بكم في وهران".