الإدعاء يحقق في مخالفات مالية لمؤسسة تابعة لنجل ترامب

صرح متحدث باسم مدعي نيويورك العام، بأن الإدعاء ينظر في تقرير بأن مؤسسة إريك ترامب حولت أكثر من مليون دولار من إيرادات بطولات غولف خيرية إلى منظمة الرئيس دونالد ترامب.

وكانت مجلة فوربس قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن المؤسسة الخيرية التي يديرها إريك ترامب، ابن ترامب، دفعت لمنظمة ترامب أموالاً مقابل استخدام أملاكها العقارية في أحداث خيرية في السنوات الأخيرة رغم أن مؤسسة إريك ترامب أبلغت المتبرعين بأن ملعب الغولف يستخدم هو وأصول أخرى بلا مقابل ومن ثم فإن كل التبرعات تقريباً ستخصص لمساعدة أطفال مرضى.

وذكرت المجلة، أن سجلات مؤسسة إريك ترامب ومؤسسات خيرية أخرى تشير إلى أن أكثر من 1.2 مليون دولار "لم يتسلمها أحد سوى منظمة ترامب".

وقال إريك سوفر المتحدث باسم مدعي نيويورك العام إريك شنايدرمان في رسالة بالبريد الإلكتروني، الجمعة، إن مكتبه ينظر في الأمور التي أثارها تقرير فوربس.

ويحقق مكتب المدعي العام بالفعل في مزاعم بتحقيق مكاسب شخصية في مؤسسة دونالد جيه. ترامب الخيرية المملوكة للرئيس الجمهوري.

وذكرت مجلة فوربس أيضاً، أن مؤسسة إريك ترامب أبلغت المتبرعين بأن كل أموالها ستخصص لمستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال في ممفيس في ولاية تنيسي من أجل مكافحة سرطان الأطفال لكنها وجهت أكثر من 500 ألف دولار لمؤسسات خيرية أخرى.

وأضافت أن كثيراً من هذه المؤسسات الخيرية "مرتبطة بأفراد من عائلة ترامب أو بمصالح تخصه منها أربع مجموعات على الأقل تلقت أموالاً لإقامة بطولات غولف على ملاعب ترامب".

وقالت أماندا ميلر التي تعمل بمنظمة ترامب والتي وصفت نفسها في رد بالبريد الإلكتروني على استفسار من وكالة رويترز للأنباء بأنها "متحدثة باسم إريك ترامب"، إن مؤسسة إريك ترامب ستبدي تعاوناً تاماً مع مكتب شنايدرمان.

وإريك ترامب هو نائب الرئيس التنفيذي للتطوير والمشتريات بمنظمة ترامب.

وقالت ميلر في رسالتها: "خلال العشر سنوات الأخيرة تلقت مؤسسة إريك ترامب أكثر من 16.3 مليون دولار لمستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال منها أكثر من 3.6 مليون دولار لمستشفى سانت جود وجهات أخرى تستحق المساعدة في عام 2016 وحده".

وقال إريك ترامب على موقع تويتر، الخميس: "لا داعي لأن نسيس سرطان الأطفال".