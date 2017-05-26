بلعيد يدعو إلى بحث سبل تجسيد الحماية "الفعلية" للأطفال

دعا رئيس حزب جبهة المستقبل، بلعيد عبد العزيز، السبت بالعاصمة، إلى فتح حوار حقيقي لبحث سبل تجسيد الحماية "الفعلية" للأطفال.

وأوضح بلعيد، خلال ندوة نظمتها تشكيلته السياسية حول موضوع "العنف ضد الأطفال"، أن الوضع الراهن يستوجب فتح حوار حقيقي بين مختلف الفاعلين لبحث السبل الكفيلة بتوفير حماية" فعلية" للأطفال.

وبعد أن أبرز ضرورة الاهتمام بالنشء، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مجتمع سليم ومتماسك، دعا إلى ضرورة النهوض بقطاعي الصحة والتعليم.

وفي سياق متصل، رافع رئيس حزب جبهة المستقبل، من أجل معالجة مسألة إدمان الأطفال على تكنولوجيات الإعلام والإتصال، سيما ما تعلق بمواقع التواصل الإجتماعي، داعيا في هذا الصدد الجميع إلى المساهمة من أجل التصدي لهذه الظاهرة.

ومن جهة أخرى، أشار ذات المسؤول الحزبي إلى عزم جبهة المستقبل على تنظيم سلسلة من الندوات الموضوعاتية المندرجة في إطار تنفيذ برنامج الحزب الهادف إلى فتح نقاشات مع المختصين وإطارات الحزب ستكلل بتنظيم الجامعة الصيفية للحزب في غضون شهر أوت المقبل.

من جهتهم، حلل المتدخلون في هذه الندوة أنواع و مظاهر العنف ضد الأطفال، مركزين على الآثار السلبية لهذه الظاهرة التي تستدعي تضافر جهود مختلف الفاعلين للتصدي لها.