تحوّلت شوارع وطرقات بلدية واضية الواقعة جنوب ولاية تيزي وزو إلى مفرغات مفتوحة على الهواء الطلق، بسبب تراكم أكوام النفايات على حوافها، مشكلة خطرا محدقا على الصحة العمومية وحتى على مستعملي الطرقات، بعدما عجزت آليات البلدية عن التحكم فيها وتخليص المحيط من مخلفاتها.
ملف النفايات كثيرا ما أثبتت السلطات المحلية عجزها أمامه في السنوات الأخيرة، لغياب موقع تنجز فيه مفرغة عمومية، بالإضافة إلى صعوبة تحويلها إلى أقرب مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية، الوضع الذي حاولت السلطات التعامل معه وفقا للإمكانيات المتاحة لم يتغير بل ازداد سوءا خلال شهر رمضان، حيث ألقت هذه الأخيرة المسؤولية على عاتق المواطن الذي لا يحترم مواقيت رمي نفاياته، ليجمعها عمال البلدية، ما يجعل مجهوداتهم تذهب سدى، حيث لا يكاد هؤلاء يغادرون مواقعهم حتى تعود النفايات وتتراكم مجددا، كما لا تحترم أماكن رمي الأوساخ، ما يجعل الطرقات مكبا طبيعيا للأكياس التي تتطاير بفعل الرياح، ناهيك عن المخاطر الأخرى الناجمة عن انتشار المخلفات المنزلية، حيث كثيرا ما تشغل هذه الأخيرة جزءا من الطريق مهددة حياة المارة، خصوصا عبر الطرقات الضيقة.
السكان من جهتهم ألقوا اللوم على السلطات المحلية التي قالوا إنها لم توفر الإمكانيات والوسائل المطلوبة لجمع نفايات بلدية بحجم واضية، التي تآكل وجهها الجمالي بفعل تراكم الأوساخ، التي تهدد الثروة الغابية وشجر الزيتون بالتلف، بفعل الحرائق التي تنجم عن الزجاجات الفارغة وغيرها من النفايات التي تساهم في اندلاع الحرائق خصوصا ونحن خلال موسم الصيف.
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الشوارع والطرقات تحوّلت إلى مفارغ مفتوحة على الهواء
واضية تغرق في النفايات والأوضاع تتفاقم خلال شهر رمضان
رانية. م
تحوّلت شوارع وطرقات بلدية واضية الواقعة جنوب ولاية تيزي وزو إلى مفرغات مفتوحة على الهواء الطلق، بسبب تراكم أكوام النفايات على حوافها، مشكلة خطرا محدقا على الصحة العمومية وحتى على مستعملي الطرقات، بعدما عجزت آليات البلدية عن التحكم فيها وتخليص المحيط من مخلفاتها.
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واضية تغرق في النفايات والأوضاع تتفاقم خلال شهر رمضان
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ملف النفايات كثيرا ما أثبتت السلطات المحلية عجزها أمامه في السنوات الأخيرة، لغياب موقع تنجز فيه مفرغة عمومية، بالإضافة إلى صعوبة تحويلها إلى أقرب مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية، الوضع الذي حاولت السلطات التعامل معه وفقا للإمكانيات المتاحة لم يتغير بل ازداد سوءا خلال شهر رمضان، حيث ألقت هذه الأخيرة المسؤولية على عاتق المواطن الذي لا يحترم مواقيت رمي نفاياته، ليجمعها عمال البلدية، ما يجعل مجهوداتهم تذهب سدى، حيث لا يكاد هؤلاء يغادرون مواقعهم حتى تعود النفايات وتتراكم مجددا، كما لا تحترم أماكن رمي الأوساخ، ما يجعل الطرقات مكبا طبيعيا للأكياس التي تتطاير بفعل الرياح، ناهيك عن المخاطر الأخرى الناجمة عن انتشار المخلفات المنزلية، حيث كثيرا ما تشغل هذه الأخيرة جزءا من الطريق مهددة حياة المارة، خصوصا عبر الطرقات الضيقة.
السكان من جهتهم ألقوا اللوم على السلطات المحلية التي قالوا إنها لم توفر الإمكانيات والوسائل المطلوبة لجمع نفايات بلدية بحجم واضية، التي تآكل وجهها الجمالي بفعل تراكم الأوساخ، التي تهدد الثروة الغابية وشجر الزيتون بالتلف، بفعل الحرائق التي تنجم عن الزجاجات الفارغة وغيرها من النفايات التي تساهم في اندلاع الحرائق خصوصا ونحن خلال موسم الصيف.