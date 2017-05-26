فجر عدد من منتخبي بلدية بئر خادم فضيحة مدوية، بطلها مستخلف رئيس البلدية خلال الحملة الانتخابية، بعد ما وقع على رخصة بناء تعاونية عقارية على قطعة أرضية محل نزاع قضائي فصلت العدالة في ملكيتها لمؤسسة البناء لولاية الجزائر.
وحسب ما جاء في التقرير الذي وقعه المنتخبون، فإن الأرضية الكائنة بحي البساتين ببئر خادم، فصلت العدالة فيها عن طريق مجلس الدولة بتاريخ 30 سبتمبر 2010 تحت رقم 05961 تلزم بلدية بئر خادم ممثلة في رئيس المجلس الشعبي البلدي، بتسوية وضعية القطعة الأرضية "قرينيار" والتي تبلغ مساحتها 29360 متر مربع لفائدة مؤسسة البناء لمدينة الجزائر، وحكما ثانيا بتاريخ 6 جوان 2016، يشير بعدم قبول الدعوى لتعاونية الفلاح مع تحملها كاف المصاريف القضائية.
وحسب الوثائق التي تحوزها الشروق فإنه سبق لرئيس البلدية الأسبق رفض التوقيع على رخصة البناء ورد على مطالب أصحاب التعاونية، بأن ذلك يرجع إلى رفض مديرية البناء والتعمير والوقاية من السكن الهش بالعاصمة، منح الموافقة لوجود حكم قضائي وعريضة لصالح مؤسسة البناء لمدينة الجزائر، مع تجميد رخصة البناء المجددة بتاريخ 3 أوت 2011.
وحسب ذات الوثائق فإن التعاونية في 17 فيفري الماضي بتجديد رخصة البناء المجمدة، ورد المير الحالي بالسلب بسبب مشكل الخلاف القضائي وصدور حكم نهائي والرامية إلى تسوية الوضعية، إلا انه بعد خروج "المير" الحالي في عطلة إجبارية بسبب ترشحه في الانتخابات التشريعية، وتسليمه المهام لأحد نوابه والذي لم يتوان في التوقيع على رخصة البناء ضاربا عرض الحائط حسب ما تشيره الوثائق، حيث سبق القرار بتنحية مسؤول التعمير وعزله من منصبه لرفضه تسجيل رخصة البناء غير القانونية، وتعوضيه بموظفة كانت مكلفة بالشباك الموحد، حيث سبق له مراسلة رئيس البلدية ليخلي من خلالها مسؤوليته بخصوص تسجيل الرخصة.
والأدهى من ذلك أنه وبمجرد اكتشاف منتخبين بالبلدية "الطبخة" سارعوا إلى طلب استفسار بخصوص القضية في إطار مهامهم، وهو ما قوبل بالرفض لدرجة تهجم أشخاص غرباء من خارج مقر البلدية على أحد نواب "المير" بالاعتداء بالضرب مسببين له عجزا طبيا بـ21 يوما، ما استدعى به تقديم شكوى ضد المتهمين.
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"مير" بئر خادم بالنيابة يوقع رخصة بناء على أرض محل نزاع
سعيد. ب
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
فجر عدد من منتخبي بلدية بئر خادم فضيحة مدوية، بطلها مستخلف رئيس البلدية خلال الحملة الانتخابية، بعد ما وقع على رخصة بناء تعاونية عقارية على قطعة أرضية محل نزاع قضائي فصلت العدالة في ملكيتها لمؤسسة البناء لولاية الجزائر.
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وحسب ما جاء في التقرير الذي وقعه المنتخبون، فإن الأرضية الكائنة بحي البساتين ببئر خادم، فصلت العدالة فيها عن طريق مجلس الدولة بتاريخ 30 سبتمبر 2010 تحت رقم 05961 تلزم بلدية بئر خادم ممثلة في رئيس المجلس الشعبي البلدي، بتسوية وضعية القطعة الأرضية "قرينيار" والتي تبلغ مساحتها 29360 متر مربع لفائدة مؤسسة البناء لمدينة الجزائر، وحكما ثانيا بتاريخ 6 جوان 2016، يشير بعدم قبول الدعوى لتعاونية الفلاح مع تحملها كاف المصاريف القضائية.
وحسب الوثائق التي تحوزها الشروق فإنه سبق لرئيس البلدية الأسبق رفض التوقيع على رخصة البناء ورد على مطالب أصحاب التعاونية، بأن ذلك يرجع إلى رفض مديرية البناء والتعمير والوقاية من السكن الهش بالعاصمة، منح الموافقة لوجود حكم قضائي وعريضة لصالح مؤسسة البناء لمدينة الجزائر، مع تجميد رخصة البناء المجددة بتاريخ 3 أوت 2011.
وحسب ذات الوثائق فإن التعاونية في 17 فيفري الماضي بتجديد رخصة البناء المجمدة، ورد المير الحالي بالسلب بسبب مشكل الخلاف القضائي وصدور حكم نهائي والرامية إلى تسوية الوضعية، إلا انه بعد خروج "المير" الحالي في عطلة إجبارية بسبب ترشحه في الانتخابات التشريعية، وتسليمه المهام لأحد نوابه والذي لم يتوان في التوقيع على رخصة البناء ضاربا عرض الحائط حسب ما تشيره الوثائق، حيث سبق القرار بتنحية مسؤول التعمير وعزله من منصبه لرفضه تسجيل رخصة البناء غير القانونية، وتعوضيه بموظفة كانت مكلفة بالشباك الموحد، حيث سبق له مراسلة رئيس البلدية ليخلي من خلالها مسؤوليته بخصوص تسجيل الرخصة.
والأدهى من ذلك أنه وبمجرد اكتشاف منتخبين بالبلدية "الطبخة" سارعوا إلى طلب استفسار بخصوص القضية في إطار مهامهم، وهو ما قوبل بالرفض لدرجة تهجم أشخاص غرباء من خارج مقر البلدية على أحد نواب "المير" بالاعتداء بالضرب مسببين له عجزا طبيا بـ21 يوما، ما استدعى به تقديم شكوى ضد المتهمين.