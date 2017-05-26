رحبت السعودية والإمارات والبحرين، السبت، بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قطر للتوقف "فوراً" عن تمويل الإرهاب، داعية بدورها الدوحة إلى البدء في "تصحيح سياستها"، كما نقلت وكالة فرانس برس.
وعبّر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عن "ترحيب" المملكة بتصريحات ترامب، مضيفاً أن "محاربة الإرهاب والتطرف لم تعد خياراً بقدر ما هي التزام يتطلب تحركاً حازماً وسريعاً لقطع كافة مصادر تمويله من أي جهة كانت"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
وقال المصدر، أن التحرك الفوري لوقف تمويل الإرهاب ينسجم "مع مخرجات" القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض في ماي الماضي وألقى فيها ترامب خطاباً دعا فيه الدول العربية والمسلمة إلى مكافحة التطرف.
بدورها، رحبت الإمارات بدعوة ترامب. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن سفير الدولة لدى الولايات المتحدة يوسف مانع العتيبة إشادته بالتصريحات. وقال إنه ينبغي على الدوحة "أن تراجع سياساتها الإقليمية بعد أن تقر بالمخاوف التي تتعلق بدعمها المقلق للتطرف".
ورأت البحرين، من جهتها، أن "هذا الموقف الحازم يأتي في إطار الجهود الأمريكية الحثيثة ويعكس إصراراً شديداً على مواصلة مكافحة كل صور الإرهاب وضمان التكاتف الدولي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة".
وشددت المنامة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية على "ضرورة التزام قطر بتصحيح سياساتها والانخراط بشفافية في جهود مكافحة الإرهاب لتتمكن دول المنطقة من معالجة الأخطار التي تهددها ومواجهة جميع الكيانات الإرهابية والقضاء على كل من يدعمها".
والاثنين، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة بعد اتهامها بدعم الإرهاب، واتخذت إجراءات دبلوماسية واقتصادية بحق قطر بينها وقف الرحلات الجوية ومنها وإليها.
وبعدما كان الموقف الأمريكي من الأزمة الخليجية ضبابياً خلال الأيام الماضية بسبب التصريحات والتغريدات والبيانات المتضاربة التي صدرت عن دوائر القرار في واشنطن بهذا الشأن، أتى تصريح ترامب ليجسد الانخراط الأمريكي الكامل في هذه الأزمة بعد ساعات على صدور موقف عن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين في هذه الأزمة.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس في البيت الأبيض، إن "دولة قطر للأسف قامت تاريخياً بتمويل الإرهاب على مستوى عال جداً". وأضاف "لقد قررت مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون وكبار جنرالاتنا وطواقمنا العسكرية أن الوقت حان لدعوة قطر إلى التوقف عن تمويل" الإرهاب.
وتنفي قطر التي تضم أكبر قاعدة جوية أمريكية في المنطقة، الاتهامات الموجهة إليها.
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السعودية والإمارات والبحرين ترحب بموقف ترامب من قطر
وكالات - الشروق أونلاين
رحبت السعودية والإمارات والبحرين، السبت، بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قطر للتوقف "فوراً" عن تمويل الإرهاب، داعية بدورها الدوحة إلى البدء في "تصحيح سياستها"، كما نقلت وكالة فرانس برس.
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وعبّر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عن "ترحيب" المملكة بتصريحات ترامب، مضيفاً أن "محاربة الإرهاب والتطرف لم تعد خياراً بقدر ما هي التزام يتطلب تحركاً حازماً وسريعاً لقطع كافة مصادر تمويله من أي جهة كانت"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
وقال المصدر، أن التحرك الفوري لوقف تمويل الإرهاب ينسجم "مع مخرجات" القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض في ماي الماضي وألقى فيها ترامب خطاباً دعا فيه الدول العربية والمسلمة إلى مكافحة التطرف.
بدورها، رحبت الإمارات بدعوة ترامب. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن سفير الدولة لدى الولايات المتحدة يوسف مانع العتيبة إشادته بالتصريحات. وقال إنه ينبغي على الدوحة "أن تراجع سياساتها الإقليمية بعد أن تقر بالمخاوف التي تتعلق بدعمها المقلق للتطرف".
ورأت البحرين، من جهتها، أن "هذا الموقف الحازم يأتي في إطار الجهود الأمريكية الحثيثة ويعكس إصراراً شديداً على مواصلة مكافحة كل صور الإرهاب وضمان التكاتف الدولي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة".
وشددت المنامة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية على "ضرورة التزام قطر بتصحيح سياساتها والانخراط بشفافية في جهود مكافحة الإرهاب لتتمكن دول المنطقة من معالجة الأخطار التي تهددها ومواجهة جميع الكيانات الإرهابية والقضاء على كل من يدعمها".
والاثنين، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة بعد اتهامها بدعم الإرهاب، واتخذت إجراءات دبلوماسية واقتصادية بحق قطر بينها وقف الرحلات الجوية ومنها وإليها.
وبعدما كان الموقف الأمريكي من الأزمة الخليجية ضبابياً خلال الأيام الماضية بسبب التصريحات والتغريدات والبيانات المتضاربة التي صدرت عن دوائر القرار في واشنطن بهذا الشأن، أتى تصريح ترامب ليجسد الانخراط الأمريكي الكامل في هذه الأزمة بعد ساعات على صدور موقف عن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين في هذه الأزمة.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس في البيت الأبيض، إن "دولة قطر للأسف قامت تاريخياً بتمويل الإرهاب على مستوى عال جداً". وأضاف "لقد قررت مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون وكبار جنرالاتنا وطواقمنا العسكرية أن الوقت حان لدعوة قطر إلى التوقف عن تمويل" الإرهاب.
وتنفي قطر التي تضم أكبر قاعدة جوية أمريكية في المنطقة، الاتهامات الموجهة إليها.