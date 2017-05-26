خلّفت مواجهات بين الأمن المغربي و"حراك الريف"، إصابات في صفوف الطرفين، ليلة الجمعة-السبت، في مدينة امزورن في منطقة الحسيمة شمال البلاد، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.
ونظم شباب "حراك الريف" وقفة احتجاجية، تدخل الأمن لفضها، مما أدى لاندلاع مواجهات بين الطرفين، حيث لجأ شباب الحراك إلى واد مجاور للمدينة.
وانتقد المحتجون تدخل الأمن، بينما رددوا شعارات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين.
وكتب نشطاء حقوقيون على منصات التواصل الاجتماعي، أن "رجال الأمن أوقفوا شباباً من حراك الريف على خلفية هذه المواجهات".
وهتف المشاركون، بشعارات تتضامن مع مطالب "حراك الريف"، وتطالب بـ"رفع العسكرة"، في إشارة إلى التحركات الأمنية المكثفة التي تشهدها الحسيمة (شمال) منذ أيام.
وتتواصل الاحتجاجات في إقليم الحسيمة وبعض مدن الشمال، مثل العروي وآيت حذيفة والناظور.
وكشف وزير العدل المغربي محمد أوجار، الثلاثاء الماضي، أن إجمالي من تم توقيفهم على خلفية الأحداث التي تعرفها الحسيمة وإقليم الريف، 104 أشخاص، بينهم 86 ما زالوا رهن التوقيف، وثمانية يتم التحقيق معهم في حالة سراح (طلقاء)، و10 تم إطلاق سراحهم في وقت سابق دون توجيه تهم لهم.
وتشهد الحسيمة ومدن وقرى في الريف (شمال)، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر الماضي، للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش"، وذلك إثر مصرع بائع السمك محسن فكري، الذي قتل طحناً داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه.
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مواجهات جديدة بين الأمن المغربي ومحتجين في الحسيمة
وكالات - الشروق أونلاين
خلّفت مواجهات بين الأمن المغربي و"حراك الريف"، إصابات في صفوف الطرفين، ليلة الجمعة-السبت، في مدينة امزورن في منطقة الحسيمة شمال البلاد، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.
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ونظم شباب "حراك الريف" وقفة احتجاجية، تدخل الأمن لفضها، مما أدى لاندلاع مواجهات بين الطرفين، حيث لجأ شباب الحراك إلى واد مجاور للمدينة.
وانتقد المحتجون تدخل الأمن، بينما رددوا شعارات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين.
وكتب نشطاء حقوقيون على منصات التواصل الاجتماعي، أن "رجال الأمن أوقفوا شباباً من حراك الريف على خلفية هذه المواجهات".
وهتف المشاركون، بشعارات تتضامن مع مطالب "حراك الريف"، وتطالب بـ"رفع العسكرة"، في إشارة إلى التحركات الأمنية المكثفة التي تشهدها الحسيمة (شمال) منذ أيام.
وتتواصل الاحتجاجات في إقليم الحسيمة وبعض مدن الشمال، مثل العروي وآيت حذيفة والناظور.
وكشف وزير العدل المغربي محمد أوجار، الثلاثاء الماضي، أن إجمالي من تم توقيفهم على خلفية الأحداث التي تعرفها الحسيمة وإقليم الريف، 104 أشخاص، بينهم 86 ما زالوا رهن التوقيف، وثمانية يتم التحقيق معهم في حالة سراح (طلقاء)، و10 تم إطلاق سراحهم في وقت سابق دون توجيه تهم لهم.
وتشهد الحسيمة ومدن وقرى في الريف (شمال)، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر الماضي، للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش"، وذلك إثر مصرع بائع السمك محسن فكري، الذي قتل طحناً داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه.