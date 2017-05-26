ناشد بوتفليقة التدخل لإطلاق سراحه عريبي يدعو لترحيل مرسي إلى الجزائر

دعا النائب بالمجلس الشعبي الوطني، حسن عريبي، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى "التدخل لدى السلطات المصرية لإطلاق سراح الرئيس الأسبق محمد مرسي وترحيله إلى الجزائر قبل فوات الأوان".

وكتب عريبي منشورا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، ذكر فيه "ما من قريب أو بعيد وعدو وصديق إلا ويعلم عن الجزائر، أنها أرض الجهاد وقربان الحرية وكعبة الأحرار عبر الأزمان، وعن شعبها الذي يعرف جيدا معنى الظلم، وينتصر للمظلوم مهما كان لونه أو دينه أو خلفيته الفكرية".

وأضاف القيادي في جبهة العدالة والتنمية بأن "الدبلوماسية الجزائرية أعطت منذ نشأتها دروسا بليغة في التدخل لحلحلة الأوضاع ووقف النزاعات بين الدول وعقد الصلح بين الخصوم، وهذا ما شجعني كمواطن جزائري وكنائب برلماني مهتم بالشأن الحقوقي، بأن أتوجه إلى فخامتكم بهذا النداء العاجل، فقد بلغني أن الرئيس المسجون الدكتور محمد مرسي قد تدهورت صحته بشكل رهيب، وباتت حياته في خطر حقيقي جراء الإهمال المتعمد وغياب الرعاية الصحية حتى تعرض للإغماء عدة مرات بسبب هبوط السكري لديه، وقد حذّر المحامي عبد المنعم عبد المقصود (محامي الرئيس محمد مرسي) من أن حياة موكله في خطـر بسبب نقص الرعاية الصحية".

وأضاف "لقد علمتم كيف أنّ الرئيس الراحل هواري بومدين رحمه الله قد ألقى بكل وزنه وثقله عند الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر من أجل إطلاق سراح الداعية المفكر سيد قطب رحمه الله وحاول جاهدا أن يحول دون إنزال حكم الإعدام ضده، فلا شك أنكم تنظرون للرئيس بومدين وأفعاله بإجلال واحترام كبير وتحترمون فيه غيرته ونصرته للمظلومين".

وقال "إنني إذ أتوسم فيكم (رئيس الجمهورية) الخير الكثير، فإنني أناشدكم بحق الله الأعظم في هذا الشهر العظيم المبارك، وباسم شرف ثورة نوفمبر الخالدة، أناشدكم استغلال رصيد العلاقات بين البلدين للتدخل العاجل لدى السلطات المصرية، قصد إنقاذ حياة الدكتور محمد مرسي وتوفير العلاج اللازم له، وترحيله إلى الجزائر للإقامة فيها".

وأكد عريبي أن "هذا الإجراء لو تم على يديكم يا فخامة الرئيس فسيزيد من رصيدكم بعد الله سبحانه عند شعوب العالم التي ستحفظ لكم وللجزائر أمثال هذه المواقف، وبهذا سيعزز تاريخكم المشهود في إصلاح ذات البين وإنقاذ حياة الأحرار، وسيكون مكسبا عظيما للدبلوماسية الجزائرية، وانتصارا حقيقيا لها، وستسجلون أسمكم بأحرف من نور في سجل النضال من أجل كرامة الإنسانية، وتضيفون صفحة أخرى لصفحات المجد التي تشكل كتاب تاريخ بلدنا العزيز".

وخلص إلى القول "أناشد فيكم قول الله تعالى (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)، وأتوسم فيكم التحرك العاجل في هذا الموضوع الإنساني الذي لا يحتمل التأخير والتأجيل، وستلقون الترحاب والتهليل من الشعب الجزائري على هذا العمل الجبار الذي ينتصر لله ثم للإنسان ولروابط الدين والدم ويقفز إلى الأعلى بسلم دبلوماسية بلدنا.. إنّها لحظات ينتظرها كل جزائري وحر غيور فلا تضيعوها ولا تضيعوا على الجزائر فرصة تاريخية تكتبها في سماقة الدول الشريفة القائمة بحق الإنسان"، يقول حسن عريبي.

وانتخب مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي يبلغ من العمر 65 عاماً، رئيساً عام 2012، ثم عزله الجيش بعد ذلك بعام في انقلاب الثالث من جويلية عام 2013. واحتجزته السلطات على الفور وصدر عليه بعد ذلك حكم بالسجن 20 عاماً.

وكان عبد المنعم عبد المقصود محامي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، قد كشف، الخميس، إن حياة الرئيس المسجون في خطر بسبب تدهور حالته الصحية ونقص العلاج، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء .