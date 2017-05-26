حجز أكثر من قنطارين من الكيف توقيف 6 تجار مخدرات بتلمسان والنعامة

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع أفراد الجمارك، الجمعة، بكل من تلمسان والنعامة، (06) تجار مخدرات وضبطوا كمية من الكيف المعالج تقدر بـ (253,5) كيلوغرام، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البيان، أن مفرزة أخرى ببسكرة، أوقفت شخصين بحوزتهما (1780) قرص مهلوس.

من جهة أخرى، وبكل من برج باجي مختار وعين قزام وأدرار، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (15) مهربا وضبطت (05) شاحنات ومركبة رباعية الدفع و(68,4) طن من المواد الغذائية و(22200) لتر من زيت المائدة و(8000) لتر من الوقود ومعدات التنقيب عن الذهب، في حين تم توقيف (39) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من غرداية وحاسي مسعود.