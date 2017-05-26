أردوغان: تركيا ستواصل دعم قطر

أ ف ب - الشروق أونلاين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن بلاده ستواصل دعم قطر على الرغم من أن السعودية وحلفاءها قطعوا العلاقات الدبلوماسية مع الإمارة الغنية.

وقال أردوغان في إسطنبول: "حتى هذا اليوم، لم أر أن قطر دعمت الإرهاب".

وطلب الرئيس التركي رفع "الحصار" المفروض على قطر "بصورة كاملة"، حاضاً السعودية على أن تُظهر ريادتها من أجل تعزيز العلاقات الجيدة في المنطقة.

وتابع أردوغان: "لدي طلب إلى الحكومة السعودية: أنتم أكبر دول الخليج، والأقوى، يجب أن تُعطوا علامة الأخوة، عليكم أن تجمعوا الكل".

ووافق الرئيس التركي على نشر قوات تركية في قاعدة تركية في قطر، بعد مصادقة البرلمان التركي هذا الأسبوع على قرار نشر تلك القوات.

ومدافعاً عن قراره نشر القوات التركية في قطر سأل أردوغان "أصدقاءه" الخليجيين: "لماذا لستم منزعجين من (وجود) القاعدة الأمريكية وقواعد دول أخرى؟".

وكان أردوغان يشير بذلك إلى قاعدة العديد في قطر والتي تضم نحو 10 آلاف جندي أمريكي.

وتكتسب هذه القاعدة أهمية كبيرة للعمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، بخاصة في المعركة الحالية ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقال الرئيس التركي، أن بلاده ستواصل مساعدة قطر رغم أن "البعض قد ينزعج من دعمنا لإخواننا وأخواتنا في قطر. سنُرسل لهم المواد الغذائية والأدوية إلخ...". وتابع "آسفون، لكننا سنواصل توفير كل أنواع الدعم لقطر".