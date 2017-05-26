قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، إن روسيا تشعر بالقلق إزاء قطع دول عربية العلاقات مع قطر ودعا إلى محادثات لحل الأزمة.
وقال لافروف لنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال محادثات في موسكو: "فيما يتعلق بأمور السياسة، نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى أو علاقاتها الثنائية ولكن لا يسعدنا أن نرى العلاقات بين شركائنا تتدهور".
وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر، الاثنين، متهمة إياها بدعم إسلاميين متشددين وإيران.
وقال لافروف، إن موسكو مستعدة للعمل "بموافقة الأطراف المعنية" للمساعدة في حل الخلاف الدبلوماسي.
وتابع "ندعو لحل جميع الخلافات على مائدة التفاوض عبر حوار متبادل قائم على الاحترام"، مضيفاً أن الدول العربية يجب أن تتحد لمحاربة الإرهاب.
وقال الشيخ محمد، إن قطر ملتزمة بحل القضية عبر الحوار وإنه يعتبر أن مجلس التعاون الخليجي هو أكثر كيان ملائم لإجراء مثل هذه المحادثات.
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لافروف يدعو إلى محادثات لحل الأزمة مع قطر
رويترز - الشروق أونلاين
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، إن روسيا تشعر بالقلق إزاء قطع دول عربية العلاقات مع قطر ودعا إلى محادثات لحل الأزمة.
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وقال لافروف لنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال محادثات في موسكو: "فيما يتعلق بأمور السياسة، نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى أو علاقاتها الثنائية ولكن لا يسعدنا أن نرى العلاقات بين شركائنا تتدهور".
وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر، الاثنين، متهمة إياها بدعم إسلاميين متشددين وإيران.
وقال لافروف، إن موسكو مستعدة للعمل "بموافقة الأطراف المعنية" للمساعدة في حل الخلاف الدبلوماسي.
وتابع "ندعو لحل جميع الخلافات على مائدة التفاوض عبر حوار متبادل قائم على الاحترام"، مضيفاً أن الدول العربية يجب أن تتحد لمحاربة الإرهاب.
وقال الشيخ محمد، إن قطر ملتزمة بحل القضية عبر الحوار وإنه يعتبر أن مجلس التعاون الخليجي هو أكثر كيان ملائم لإجراء مثل هذه المحادثات.