بحث معه العلاقات الثنائية الأمين العام لوزارة الخارجية يلتقي سفير قطر

اجتمع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، حسان رابحي، السبت، مع السفير القطري بالجزائر، إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية القطرية، أنه: "اجتمع سعادة السيد حسان رابحي الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة مع سعادة السيد إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي سفير دولة قطر لدى الجزائر".

وأضاف البيان أنه "تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك".