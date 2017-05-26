قراء "الشروق أون لاين": حكومة تبون لن تأت بالجديد

اتفق قراء موقع "الشروق أون لاين"، على أن الطاقم الحكومي الجديد بقيادة عبد المجيد تبون، ليست في مستوى التطلعات، وأن الطاقم الوزاري غير قادر على مواجهة تبعات الأزمة النفطية والتحول نحو اقتصاد بديل للمحروقات.

وجاءت آراء القراء موافقة لنتائج استفتاء أطلقه الموقع بخصوص مدى نجاح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط، حيث أجاب 75.92 بالمائة من المشاركين بالنفي فيما أجاب 24.08 بالمائة فقط بالإيجاب.

وقال القارئ ماهر عدنان قنديل من الجزائر "لا شك أنها حكومة تصريف أعمال وتسيير مرحلة، لكن في الوقت ذاته سيكون أمامها تحديات هامة في المرحلة القادمة لإثبات قدراتها أمام الرأي العام، خصوصًا أن سنتين لا تزال تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية وهي فترة طويلة نسبيًا بالنسبة لحكومة مؤقتة أو انتقالية ستجعلها تخوض عدة تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية..".

وأضاف "أما نجاحها من عدمه، فهذا سيظهر من خلال القرارات الأولى التي ستتخذها.. أنا لا أتوقع تحولات خرافية خارقة بل ستحافظ على نفس منوال حكومة سلال مع بعض التغييرات الطفيفة التي ستتناسب مع المرحلة القادمة".

وعبّر أبو شريف عن رأيه بالقول "في الحقيقة هذه ليست لا حكومة أزمة ولا حكومة تصريف أعمال وإنما هي حكومة جمع المسؤولين للأموال لعائلاتهم لأنه ببساطة الجزائر ليست في أزمة حقيقية فهي أزمة مفتعلة مثل أزمة الحليب والبطاطا والموز وغيرها وتخص غالبية الشعب الذي تدهور مستواه المعيشي بشكل رهيب.. يجب تغيير نظام الحكم الذي لا نعرف طبيعته صلاحيات كاملة للرئيس في تعيين الوزراء وإقالتهم ما نتج عنه تعيين وزير سياحة وإقالته بعد 48 ساعة والسياحة وهو قطاع ارتكازي هام يدخل ضمن النموذج الاقتصادي الجديد البديل الاقتصاد الريعي..".

ويعتقد منير أن "الوقت مازال مبكر للحكم على أداء الحكومة، حيث أن البرنامج لم يعرض بعد وننتظر انطلاقة للعمل قوية نظرا للطاقم الحكومي الذي لم يكن لديه تجربة على هذا المستوى مثل زمالي مراد وزعلان عبد الغاني اللذان يسيران قطاعين هامين جدا.. ومع سعر النفط المنخفض وغير المستقر ستواصل الحكومة التقشف ويكون الاهتمام الأكبر هو الأجور والقطاعات الحساسة..".