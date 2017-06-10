جدّد التأكيد على إجراءات تأمين شهر رمضان قايد صالح: جهود الجيش أثمرت الاستقرار

قال نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، السبت، إن "الجزائر اليوم تتمتع بأجواء آمنة ومستقرة، ويشعر الشعب بالطمأنينة وراحة البال".

وقال قايد صالح في كلمة توجيهية تابعها أفراد جميع وحدات الناحية، عبر تقنية التحاضر عن بعد، بمناسبة زيارة يقوم بها إلى الناحية العسكرية الأولى، استهلها بتفقد وتفتيش الفرقة 12 مشاة ميكانيكية بالجلفة، قال "إن الأجواء الآمنة والمستقرة كلها ثمار مستحقة لجهود مضنية ومتواصلة ومخلصة، ما انفك يبذلها الجيش الوطني الشعبي، رفقة كافة الأسلاك الأمنية الأخرى، في سبيل حفظ الجزائر بكافة حدودها الوطنية وتأمين المواطنين، في كل وقت وحين وفي كافة الظروف والأحوال".

وجدد التذكير بالجهود الكبرى التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي رفقة مختلف الأسلاك الأمنية حتى ينعم وطننا وشعبنا بنعمة الأمن والاستقرار وقال: "إنه لشرف عظيم للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، أن يرتقي، في ظل دعم وتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، إلى مصاف الحافظين لعهد الشهداء، وأن يسمو إلى ما يفرضه عليه واجبه الوطني، وتمليه عليه مسؤولية الدفاع عن الوطن وتأمين موجبات وحدته وحفظ خيراته وصون سيادته وحرية قراره. فالجزائر العظيمة بتاريخها وجغرافيتها، والمتطلعة دوما إلى مستقبل يليق بهذا التاريخ وجدير بهذه الجغرافيا، تستحق من جيشها بأن يكون دوما في مستوى هذه الرهانات المطروحة بقوة".

وذكّر الفريق أحمد قايد صالح بالإجراءات المتخذة لتأمين شهر رمضان الفضيل، "وفي هذا الصدد، فإنه غني عن البيان التأكيد اليوم، عن الخصوصية التي يتمتع بها شهر رمضان المبارك لدى الشعب الجزائري المسلم ولدى كافة الأمة الإسلامية، هذه الخصوصية التي لا تكتمل معانيها الروحية ودلالاتها الحقيقية، إلا إذا أدرك الإنسان المسلم، بأن قيمة العمل نعم العمل ثم العمل، هي من أسمى المعاني التي يكتنزها هذا الشهر الفضيل، فمقاصده السامية وقيمه النبيلة تتعارض كلية مع أي شكل من أشكال الكسل والسبات والتراخي، فأيام هذا الشهر المبارك كلها محفزات على العمل باعتباره عبادة، ففي الإسلام الحنيف ترتبط قيمة العبادة مع قيمة العمل، لأنهما صنوان متلازمان تلازما شديدا، لاسيما إذا تعلق الأمر بالسهر على أداء واجب حفظ الوطن وحماية حدوده الوطنية وتوفير الأمن والأمان للمواطنين".

كما أكد الفريق على العناية الفائقة التي توليها قيادة الجيش الوطني الشعبي للتطبيق الوافي والشامل لبرامج التحضير القتالي للوحدات تحضيرا نوعيا وفعالا وقال "وتلكم مهمة تستحق انتهاج سبل اكتساب كل عوامل القوة، هذه السبل التي قدرناها حق قدرها في الجيش الوطني الشعبي واعتبرنا أن التحضير القتالي بمعناه الشامل والمتكامل هو الذي يمثل البوابة الرئيسية التي من خلالها يفتح المجال واسعا أمام تحقيق التطور المرغوب والجاهزية المطلوبة لبلوغ الأداء العملياتي والقتالي المتكيف مع طبيعة المهام المسندة".

وأضاف "في هذا الشأن، فإنه يجب أن يعي كل فرد من أفرادنا العسكريين، بأن حجم الرهانات التي يتعين كسبها وطبيعة التحديات الواجب مواجهتها، تقتضي العمل دون هوادة على اكتساب أعلى درجات الجاهزية القتالية والعملياتية وأعلى درجات الإيمان بحسن أداء المهام الموكلة. وعليه فإننا نعتبر الفرقة 12 مشاة ميكانيكية من بين الوحدات القتالية العريقة الكبرى الجديرة بتحقيق المزيد من النضج العملياتي والمزيد من التمرس القتالي".