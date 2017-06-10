عبد الرزاق مقري يتوقع: بعد قطر الدور سيكون على غزة

يعتقد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، أن الهدف القادم بعد أزمة الخليج هي ضربة إسرائيلية لغزة بتواطؤ عربي بعد تحييد قطر وإعلامها والعلماء الداعمين للمقاومة.

وكتب مقري على صفحته على فايسبوك معلقا على أزمة الخليج "هناك حرب قادمة على غزة بتحالف إسرائيلي-خليجي-مصري-أمريكي الهدف منها اجتثاث المقاومة الفلسطينية التي تقودها حماس والمراد أن تكون هذه الحرب حرب مدمرة بالقصف الصاروخي البري والبحري وبالطائرات حتى يتجنب الجبناء المواجهة، والتكلفة على المدنيين الغزاويين ستكون فادحة، ستكون مجزرة غير مسبوقة في التاريخ".

وعن علاقة ذلك بأزمة الخليج يقول رئيس "حمس" أنه "يجب أن تكون الحرب بدون إعلام حتى لا يطلع الناس على هول المأساة، بل بإعلام مضلل، أي بلا قناة الجزيرة أو قناة أخرى مناصرة لفلسطين، ويجب مع هذا التضليل كبت صوت العلماء وعلى رأسهم فضيلة الشيخ القرضاوي، والحركات الإسلامية الوسطية لكي لا تتحرك نصرة غزة المعتادة ولا ينتبه الرأي العام الدولي".

وحسبه "هذه هي الأسباب التي جعلت هذا الحلف العدائي المتصهين يحاصر قطر ويستعد للانقلاب السياسي أو العسكري عليها، من الداخل او بالتدخل الأجنبي حسب التطورات المرصودة".