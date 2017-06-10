أزمة الخليج...بين الوصاية ودعم الإرهاب

date 2017/06/10 views 472 comments 0
author-picture

icon-writer الشروق أون لاين

تعيش منطقة الخليج العربي خلال الأيام الأخيرة أزمة حادة بعد إعلان المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين قطع علاقاتها مع قطر، وتبتعها في ذلك عدة دول حليفة بتهمة "دعمها للإرهاب" فيما تقول الدوحة انها تريد فرض وصاية عليها.

icon-links تغطيات ذات صلة

برأيك ما خلفية هذه الأزمة؟ وهل تهمة دعم الإرهاب الموجهة لقطر واقعية؟ وهل لزيارة دونالد ترامب إلى المنطقة قبل أيام علاقة بالأزمة الحالية؟. كيف تتوقع مآلات هذه الأزمة؟

icon-tags
  • print