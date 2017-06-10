تعيش منطقة الخليج العربي خلال الأيام الأخيرة أزمة حادة بعد إعلان المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين قطع علاقاتها مع قطر، وتبتعها في ذلك عدة دول حليفة بتهمة "دعمها للإرهاب" فيما تقول الدوحة انها تريد فرض وصاية عليها.
برأيك ما خلفية هذه الأزمة؟ وهل تهمة دعم الإرهاب الموجهة لقطر واقعية؟ وهل لزيارة دونالد ترامب إلى المنطقة قبل أيام علاقة بالأزمة الحالية؟. كيف تتوقع مآلات هذه الأزمة؟
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أزمة الخليج...بين الوصاية ودعم الإرهاب
الشروق أون لاين
تعيش منطقة الخليج العربي خلال الأيام الأخيرة أزمة حادة بعد إعلان المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين قطع علاقاتها مع قطر، وتبتعها في ذلك عدة دول حليفة بتهمة "دعمها للإرهاب" فيما تقول الدوحة انها تريد فرض وصاية عليها.
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برأيك ما خلفية هذه الأزمة؟ وهل تهمة دعم الإرهاب الموجهة لقطر واقعية؟ وهل لزيارة دونالد ترامب إلى المنطقة قبل أيام علاقة بالأزمة الحالية؟. كيف تتوقع مآلات هذه الأزمة؟