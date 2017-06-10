لبحث الازمة الليبية وملفات المنطقة لودريان في الجزائر الإثنين

يزور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف ودريان الجزائر، الإثنين، لبحث التعاون الثنائي وقضايا المنطقة وخاصة الملف الليبي.

وتأتي زيارة لودريان في إطار جولة في المنطقة شملت مصر، تونس وموريتانيا إلى جانب دول إفريقية أخرى.

ويعد الملف الليبي على رأس قائمة الملفات التي يناقشها وزير الخارجية الفرنسي الجديد، حيث تعتبر الجزائر إلى جانب مصر التي زارها الخميس، من أهم الدول المؤثرة في المشهد الليبي كما تقوم منذ أشهر بوساطة بين مختلف فرقاء الأزمة للتوصل إلى اتفاق سياسي.

ويأتي تنقل لودريان إلى الجزائر، بعد الإعلان عن زيارة مرتقبة للرئيس الجديد إيمانويل ماكرون خلال أسابيع.

وأعلنت رئاسة الجمهورية الجمعة، أن ماركون أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الجزائري الخميس، أكدا خلاله "عزمهما على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الجزائر وفرنسا".

كما أكد الرئيسان وفق نفس المصدر "عزمهما المشترك في تضافر الجهود قصد اجتثاث الإرهاب من منطقة الساحل وتبادلا وجهات نظرهما حول الوضع في ليبيا ومالي".