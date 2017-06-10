تمكنت مصالح الأمن بأولاد فايت من القبض على شاب في العقد الثالث من العمر متلبسا بحوزته 175 غرام من القنب الهندي و20 قرصا مهلوسا، بعد الترصد لتحركاته إثر معلومات تلقتها الضبطية القضائية، مفادها وجود شاب يروج المخدرات أمام الإقامة الجامعية للبنات بأولاد فايت.
وأفاد مصدر مطلع أن التحريات توصلت إلى تورط طالبتين جامعيتين وطفل في العاشرة من العمر الذين وجهت لهم تهمة المشاركة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث يرسل المتهم الرئيسي الطفل حاملا تلك السموم لإيصالها لصديقته التي بدورها تقوم ببيعها لزميلاتها بالإقامة.
وأحيل جميع المتهمين على قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة باستثناء الطفل الذي تكفل قاضي الأحداث بملفه. وحسب نفس المصدر فإن المتهم الأول صرح أنه مدمن مخدرات ولا علاقة له بالمتاجرة فيها، معترفا أنه متعود على منح المخدرات والأقراص المهلوسة لصديقته المتهمة الثانية الطالبة المقيمة بالحي الجامعي بأولاد فايت والتي يرسلها لها عن طريق القاصر المتهم في القضية، هذا الأخير الذي صرح أمام قاضي الأحداث أن المتهم الأول يكلفه بإيصال كيس يجهل محتواه للطالبة الجامعية وصديقتها. ومقابل ذلك يمنحه مبلغا ماليا.
من جهة تؤكد الطالبة الجامعية أنها مدمنة ولا علاقة لها بترويج المخدرات بالإقامة الجامعية. للإشارة بعد سماع المتهمين الراشدين من طرف كل من الضبطية القضائية ووكيل الجمهورية تم إيداعهم الحبس المؤقت لحين استكمال التحقيق معهم وإحالتهم على جلسة المحاكمة.
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طالبتان وشاب يروجون المخدرات في إقامة أولاد فايت الجامعية
ق. م
تمكنت مصالح الأمن بأولاد فايت من القبض على شاب في العقد الثالث من العمر متلبسا بحوزته 175 غرام من القنب الهندي و20 قرصا مهلوسا، بعد الترصد لتحركاته إثر معلومات تلقتها الضبطية القضائية، مفادها وجود شاب يروج المخدرات أمام الإقامة الجامعية للبنات بأولاد فايت.
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وأفاد مصدر مطلع أن التحريات توصلت إلى تورط طالبتين جامعيتين وطفل في العاشرة من العمر الذين وجهت لهم تهمة المشاركة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث يرسل المتهم الرئيسي الطفل حاملا تلك السموم لإيصالها لصديقته التي بدورها تقوم ببيعها لزميلاتها بالإقامة.
وأحيل جميع المتهمين على قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة باستثناء الطفل الذي تكفل قاضي الأحداث بملفه. وحسب نفس المصدر فإن المتهم الأول صرح أنه مدمن مخدرات ولا علاقة له بالمتاجرة فيها، معترفا أنه متعود على منح المخدرات والأقراص المهلوسة لصديقته المتهمة الثانية الطالبة المقيمة بالحي الجامعي بأولاد فايت والتي يرسلها لها عن طريق القاصر المتهم في القضية، هذا الأخير الذي صرح أمام قاضي الأحداث أن المتهم الأول يكلفه بإيصال كيس يجهل محتواه للطالبة الجامعية وصديقتها. ومقابل ذلك يمنحه مبلغا ماليا.
من جهة تؤكد الطالبة الجامعية أنها مدمنة ولا علاقة لها بترويج المخدرات بالإقامة الجامعية. للإشارة بعد سماع المتهمين الراشدين من طرف كل من الضبطية القضائية ووكيل الجمهورية تم إيداعهم الحبس المؤقت لحين استكمال التحقيق معهم وإحالتهم على جلسة المحاكمة.