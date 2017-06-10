علي شرف "رجلاوي" في "عاشور العاشر" للشروق: لم أتعرّض لإعتداء.. أجريت عمليتين جراحيتين

في أول خروج إعلامي له منذ انتشار صوره التي توحي بأنه تعرّض لاعتداء، والتي انتشرت على نحو واسع جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طمأن الفنان الفكاهي علي شرف محبيه ومتابعيه عبر "الشروق" بأنه بخير.

وقال الممثل المعروف بدور "رجلاوي" في مسلسل "عاشور العاشر2"، في اتصال له مع الشروق إنه خضع لعمليتين جراحيتين، الأولى خاصة باستئصال اللوزتين والثانية خاصة بلحمية الأنف ما كان يشّكل له ضيقا في التنفس، لافتا إلى أنه فوجئ بالاتصالات التي تهاطلت عليه من كل حدب وصوب للسؤال عنه، ولفت "رجلاوي" الذي كان يتحدث إلينا بصعوبة بسبب مضاعفات العملية أن اسمه هو علي "شرف" وليس "شريف" كما ورد خطأ في شارة "عاشور العاشر2" الذي لم يخف محدثنا أنه كعمل تلفزيوني ضخم، شكّل نقلة مهمة وكبيرة في مشواره الفني، الذي بدأه من خلال مسرح المؤسسات التربوية في تسيمسيلت وتحديدا بالونشريس.