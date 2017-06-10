عودة "سبيسيفيك" و"مخلوف البومباردي" من "راب نيوز واه" نواب البرلمان تحت قصف "مخفي كونكوم" و"بوزطيلة"

وقع نواب البرلمان تحت قصف برنامج "راب نيوز واه" الساخر، فجاء انتقادهم لاذعا، حيث وصفهم بالنوام والكسالى الذين يجلسون على كراس فقط من دون أن يقوموا بأدنى خدمة لصالح المواطن الذي انتخبهم كممثلين له ومن دون أن يبالوا به.

رصد محمد إيبدري، معد ومنشط "راب نيوز واه" الذي يبث على قنوات "الشروق" طوال رمضان الجاري كل كبيرة وصغيرة فيما يتعلق بالبرلمانيين ممثلي الشعب لدى السلطة، فصور بطريقة ساخرة وتهكمية هذه الفئة من الناس وكيف "تضحك" على المواطن بعد أن تظفر بكرسي في المجلس الشعبي الوطني.

وقال منشط "المخفي كونكوم" في فقرة الأخبار "إنّه بعد الانتخابات التشريعية وحملة (الانتخابات) الكراسي والوعود الكاذبة التي سببت لي صداعا في رأسي جاء وقت التنفيذ واتخاذ القرارات وبدأ العد العكسي والمشاورات..". ويضيف باللهجة الدراجة "شالي شالي يصادقون على التقشف ولآخر شخص فيهم راتب مرتفع، ما دارو والو.. علاش؟ في بالي نهجر للثلث الخالي".

أمّا المراسل بوزطيلة فلم يرأف بالنواب وفي مراسلة لأخبار البرنامج من قبة البرلمان ينقل على وقع أغاني الراب ما يلي: "واش من مفيد كل يوم قانون جديد دائما تطفّر في المواطن البسيط، دائما مريض ودائما يعاني، نائب في البرلمان جالس ويخلص ويشالي...".

وبالعودة إلى فقرات العمل يمنح "إيبدري" الكلمة لمحلل سياسي بغرض تشريح واقع البرلمان الجزائري، حيث يعتبر المحلل ساخرا أنّ البرلمان مكان يتم الاتفاق فيه على رفع أسعار البطاطا والسكر و"البنان" والبرلمان هو المكان الذي يدخله الجائع ويخرج منه شبعان، كما أنّ الأحسن في البرلمانيين لا يعرف عدد وزراء الحكومة ويجهل في خضم الأزمة ماذا يفعل.

ويشبه البرنامج في فقرة "الشكاوى" واقع ما يحدث بين البرلماني والسلطة بـ"دشرة" سي مخلوف في فيلم "كرنفال في دشرة". في حين تنقل فقرة "الأحوال الجوية" في الحلقة الـ13 صورة كاريكاتورية بائسة عن البرلمانيين الذين يقدمون وعودا كاذبة ويصوتون لأي قانون لا يخدم المواطن ويحد من القدرة الشرائية للمجتمع الجزائري وذلك فقط من خلال التصويت برفع "اليد" عاليا.