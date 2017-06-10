اليوم الوطني للفنان.. تكريمات وبطاقات في قسنطينة الفنانون يطالبون وزير الثقافة بالإسراع في وضع القانون

كان ليوم الفنان الموافق لـ8 جوان طعم آخر هذه السنة بالنسبة إلى فناني وفنانات ولاية قسنطينة في مختلف المجالات الإبداعية "فن، موسيقى، تمثيل، غناء، رسم، وعزف"، حيث احتضن مسرح الهواء الطلق محمد وشن، الذي افتتح أبوابه من جديد أمام الجمهور بعد أن أغلق لسنوات، فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للفنان، بمبادرة من مديرية الثقافة، والديوان البلدي لترقية النشاطات الثقافية والفنية.

وتم بالمناسبة تكريم خمسة فنانين من الرعيل القديم والجديد، من بينهم الملقب بشاعر الجزائر ناصر لوحيشي، الفنانة التشكيلية لطيفة بوالفول، المبدع في عالم الموسيقى بن مغسولة عبد الكريم، الباحث في التراث القديم عبد المليك مرواني، وأستاذ الموسيقى بوسعيد كمال، إلى جانب توزيع شهادات شرفية، و15 بطاقة فنان على فنانين وفنانات كانت ولا تزال لهم بصمتهم في الميدان الإبداعي على غرار الفنان بوذراع حسان، العقلة ازيس، مرابط فريد، تركي لويزة كوثر، جباسي شمس الدين، بلحاج زوليخة، فيلالي سامية، بلجدرة بلال، زيات محمد وغيرهم.

وفي كلمته التي ألقاها بالمناسبة هنأ والي الولاية كمال عباس جميع الفنانين المكرمين، منوها في ذات الصدد بدور كل فنان في دفع عجلة الحركة الثقافية على مستوى مدينته، مضيفا أنه من حق كل فنان أن يحظى بالتكريم نظير ما قدمه لبلده من فن في مختلف الميادين.

جدير بالذكر، أن العائلات التي حضرت الحفل استمتعت حقا بما أدته فرقة الهدوة التراثية لمدينة قسنطينة، إلى جانب الوصلات الغنائية في طابع المالوف التي أداها الفنان تواتي توفيق، فضلا عن ألعاب الخفة التي قدمها الشاب أشرف أعراب من ولاية سطيف.