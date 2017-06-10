نشرت معظم وكالات الأنباء والصحف العربية تصريحات الشاب خالد لقناة "الشروق" بخصوص مشاركته في برنامج "رامز تحت الأرض"، حيث نقلت بعض الصحف مثل القدس العربي تصريح الشاب خالد عن فبركة حلقته دون قصد، من خلال تصريح له عبر الشروق نيوز.
وقالت الجريدة: "الفنان الجزائري تحدث عن حلقته في برنامج رامز تحت الأرض خلال اللقاء، حيث قال: "عزموني أشارك معاهم في البرنامج منذ سنتين لكن ما كانش عندي وقت، وهذه السنة قبلت وقلت باش نديرها".
جمهور الشاب خالد اعتبروا أن هذا التصريح بمثابة اعتراف منه بفبركة حلقته في البرنامج.
الشاب خالد قد سجل رد فعل غير متوقع، بعد علمه بوقوعه في مقلب رامز جلال، حيث تقبل الأمر بهدوء وابتسامة، كما لم يقم بضرب رامز ولم يسبه بألفاظ خارجة كباقي الضيوف.
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الصحافة العربية تستند على "الشروق نيوز" لكشف فبركة حلقة خالد
يوسف. أ
نشرت معظم وكالات الأنباء والصحف العربية تصريحات الشاب خالد لقناة "الشروق" بخصوص مشاركته في برنامج "رامز تحت الأرض"، حيث نقلت بعض الصحف مثل القدس العربي تصريح الشاب خالد عن فبركة حلقته دون قصد، من خلال تصريح له عبر الشروق نيوز.
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وقالت الجريدة: "الفنان الجزائري تحدث عن حلقته في برنامج رامز تحت الأرض خلال اللقاء، حيث قال: "عزموني أشارك معاهم في البرنامج منذ سنتين لكن ما كانش عندي وقت، وهذه السنة قبلت وقلت باش نديرها".
جمهور الشاب خالد اعتبروا أن هذا التصريح بمثابة اعتراف منه بفبركة حلقته في البرنامج.
الشاب خالد قد سجل رد فعل غير متوقع، بعد علمه بوقوعه في مقلب رامز جلال، حيث تقبل الأمر بهدوء وابتسامة، كما لم يقم بضرب رامز ولم يسبه بألفاظ خارجة كباقي الضيوف.