"العرب" اللندنية تكتب أنه يستقطب ملايين المشاهدين "عاشور العاشر" شمعة تضيء في ظلمة الأعمال الجزائرية

اعتبرت جريدة العرب التي تصدر في لندن أن مسلسل "عاشور العاشر" في جزئه الثاني يستقطب الملايين من الجزائريين حول شاشة "الشروق" الخاصة، بفضل اللمسة الفنية التي تركها المخرج جعفر قاسم، وتوفيق طاقم التمثيل في التماهي مع المملكة الأسطورية، التي توظف لإطلاق رسائل سياسية واجتماعية تؤرق المشاهد العربي في جمهورياته ومماليكه.

وأضافت الجريدة في تقرير لها أن "دور الرقيب ظهر جليا على مضمون المسلسل من خلال فرض سقف معين على الرسائل السياسية المرتبطة بأنظمة الحكم في العالم العربي، وفي الجزائر تحديدا، ومع ذلك تمكن الطاقم الفني والتقني من تمرير رسائله في قالب هزلي، يعكس أساليب إدارة الحكم في المملكة العاشورية وإسقاطها على راهن الشعوب والمجتمعات".

وحسب "العرب" دوما، يبقى الجزء الثاني من مسلسل "عاشور العاشر" الذي أنتجه تلفزيون "الشروق" الخاص وأخرجه جعفر قاسم وتم تصويره في تونس، بمثابة الشمعة التي تضيء الدراما الجزائرية في عتمة الشح والحصيلة الموسمية البيضاء في البلاد، بسبب لجوء التلفزيونات المحلية إلى سياسة ملء الفراغ وتسجيل الحضور في ذروة انطلاق الموسم الرمضاني.