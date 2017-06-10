يخوضون حملات تنظيف لأحيائهم شباب يرفعون شعار "حومتي نقية" في رمضان

تعود المواطنون على مصادفة أكوام النفايات خلال الشهر الفضيل، حيث تصبح ديكورا شبه يومي تشاطرهم أيامهم وهو ما استدعى تكثيف دوريات مؤسسات التنظيف والتطهير لعملهم ورفع عدد المناوبات، ولأن إعادة واجهة الأحياء وتنظيفها يقع على عاتق المواطنين أيضا أطلقوا حملة "حومتي نقية".

حاول الشباب في رمضان هذا العام تغيير منظر شوارعهم عما كانت عليه في الأعوام الماضية، فبعد ما كانت النفايات والأوساخ السمة الغالبة عليها تعمدوا هذه السنة تغيير مظهرها وشكلها بإطلاقهم حملة "حومتي نقية" على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، عبر مختلف شوارع وأحياء العاصمة والولايات الداخلية. وقد حظيت بتجاوب كبير في أوساط الشباب الذين سارعوا للخروج لأحيائهم لتنظيفها من القاذورات ومخلفات السهرات الرمضانية من علب وأكواب بلاستيكية وأكياس.

واستعرض الفايسبوكيون صور مشاركتهم في حملة التنظيف وإعادة واجهة أحيائهم، ولم يقتصر الأمر على التنظيف فقط، بل تطوع شباب الأحياء ممن يجيدون بعض الحرف كالبناء والدهان في المساهمة في تصليح بعض الأجزاء المكسورة، زرع الأشجار وتصليح السلالم لإعطائها مظهرا فخما، وبعد انتهاء العملية يضعون صورا مقارنة بين وضعية الحي قبل عملية التنظيف وبعده.

وحظيت هذه الحملة بتجاوب كبير من الشباب الذين هبوا لتجسيدها على أرض الواقع والتفاخر فيما بينهم والتباهي بأحياء نظيفة تتناسب مع طبيعة المسلمين وأخلاقهم، كما اعتمد أصحابها على نشر بعض النصائح للمواطنين حتى يساهموا في مساعدة أعوان النظافة وتخفيف الأعباء والمتاعب عنهم، وذلك بنصحهم بضرورة إحكام إغلاق أكياس النفايات البلاستيكية، ثم حملها إلى صندوق النفايات، ثم إعادة إغلاقه بعد التخلص من القمامة، كما طالب منظمو الحملة المواطنين بالالتزام بإلقاء النفايات في الأماكن المخصصة لها وليس برميها على الأرصفة والطرقات، مذكرين بأن نظافة الحي تعكس نظافة وأخلاق المقيمين به.

ومن العادات السيئة للمواطنين سواء في رمضان أو في الأيام العادية يخرجون نفاياتهم في أوقات مختلفة دون مراعاة مواعيد مرور شاحنات النظافة، لذا شدد أصحاب حملة "نقي حومتك" على ضرورة التقيد بمواعيد إخراجها ليلا.