يجتاز حوالي 3710 محبوس امتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2017، الأحد، على مستوى 42 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية.
وحسب بيان لوزارة العدل السبت، فامتحانات البكالوريا بالمؤسسات العقابية ستجري تجري تحت اشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ويؤطرها موظفو قطاع التربية الوطنية وفقا لأحكام الاتفاقية التي تربط وزارة العدل بوزارة التربية الوطنية، حيث تقديم حصص للتحضير النفسي ونصائح وإرشادات لمراجعة الدروس بإشراف الأخصائيين النفسانيين لقطاع السجون لفائدة مترشحي شهادة البكالوريا.
وأحصى الموسم الدراسي 42.433 مسجل في التعليم العام من بينهم 34.037 مسجل لمزاولة الدراسة عن بعد 1.150 يزاولون دراستهم الجامعية 7.246 مسجل بفصول محو الأمية و7.680 مرشح لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط.
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موزعون على 42 مؤسسة عقابية
3700 محبوس يجتازون امتحان البكالوريا الأحد
إلهام. ب
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
يجتاز حوالي 3710 محبوس امتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2017، الأحد، على مستوى 42 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية.
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وحسب بيان لوزارة العدل السبت، فامتحانات البكالوريا بالمؤسسات العقابية ستجري تجري تحت اشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ويؤطرها موظفو قطاع التربية الوطنية وفقا لأحكام الاتفاقية التي تربط وزارة العدل بوزارة التربية الوطنية، حيث تقديم حصص للتحضير النفسي ونصائح وإرشادات لمراجعة الدروس بإشراف الأخصائيين النفسانيين لقطاع السجون لفائدة مترشحي شهادة البكالوريا.
وأحصى الموسم الدراسي 42.433 مسجل في التعليم العام من بينهم 34.037 مسجل لمزاولة الدراسة عن بعد 1.150 يزاولون دراستهم الجامعية 7.246 مسجل بفصول محو الأمية و7.680 مرشح لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط.