صيدلي يقود شبكة للمتاجرة بالأقراص المهلوسة بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في أمن الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار، حيازة وترويج المؤثرات العقلية بكل أنواعها، حيث تم توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم صيدلي، مع حجز 487 قرص مهلوس، مبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم، 87 قسيمة دواء خاصة بعلب دواء للمؤثرات العقلية.

قضية الحال بدأت عند ورود معلومة لفرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن مقاطعة بئر مراد رايس، مفادها وجود شخصين يقومان بترويج المؤثرات العقلية على مستوى أحد الأحياء الشعبية، ما استدعى تحرك ذات الفرقة والترصد للمشتبه فيهما، حيث تم توقيفهما على متن مركبة في حالة توقف، بعد إخضاعهما لعملية الملامسة الجسدية القانونية، تم ضبط بحوزتهم على مبلغ مالي قدره 56 ألف دينار، بتفتيش المركبة عثرت عناصر الشرطة على 46 قرصا مهلوسا، بعد تحريات معمقة مع المشتبه فيهما، اعترفا باقتنائهما للمؤثرات العقلية من عند شخص يعمل بإحدى الصيدليات، استنادا لإذن بتمديد الاختصاص، تم استدراج العامل بالصيدلية عبر الهاتف من قبل أحد المشتبه فيهما لتزويدهم بكمية أخرى من المؤثرات العقلية، حيث ضبط متلبسا بتلك الكمية المعدّة للتسليم، تمثّلت في 441 قرص مهلوس و14 مليون سنتيم، مع تمديد دائرة الاختصاص صادر عن السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا واستنادا لإذن بتفتيش المنزل، عثر بمنزل العامل بالصيدلية على 87 قسيمة دواء خاصة بعلب دواء للمؤثرات العقلية، و5 حقن زجاجية.