أيدت قبل يومين محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة التماسات النيابة في توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، و20 ألف دج غرامة نافذة، في حق تاجر تورط في إصدار شيك بدون رصيد بـ قيمة20 مليار، إثر قيامه بمعاملة تجارية مع الضحية، وهو صاحب شركة مقاولات.
وبناء على إجراءات المتابعة القضائية، صرّح المتهم خلال استجوابه أنه ضيع دفتر شيكاته، وأحد الشيكات كان موقّعًا على بياض، وقع بين يدي الضحية، ناكرا أن يكون قد تعامل مع "بنك الجزائر الخارجي"، كما جاء في إدعاء الضحية، في حين ركز دفاع الطرف المدني الذي قدم شهادة عرض، على أنّ أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائمة في حق المتهم، لتنطق المحكمة بالعقوبة المذكورة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1عاصفة ثلجية تضرب إليزي في عز الصيف
2شاب يلتحق بداعش ثم يبيع سلاح كلاشينكوف بألف دولار ويعود للجزائر!
3خدمات خمسة نجوم في مطاعم الرحمة
4صعوبات لتوفير موائد الإفطار للمحتاجين بحاسي مسعود
5"مير" بئر خادم بالنيابة يوقع رخصة بناء على أرض محل نزاع
Français English
الرأي
محمد حمادي
الوطنية ليست "وان تو ثري فيفا لالجيري"؟!
محمد الهادي الحسني
الغنى وظيفة اجتماعية
حبيب راشدين
الممنوع من الصرف في جملة العرب الركيكة
جمال لعلامي
شهادات "الواي واي"!
حسين لقرع
حربٌ عربية قذرة على حماس!
سليم قلالة
تناحرٌ عربي على مستوى القمة
معلومي ياسين
الخضر "مسؤولية اللاعبين"
عبد الناصر
إلا... إسرائيل!
محمد الهادي الحسني
تحيّتان و (.....)
عمار يزلي
فتنة الدجال قبل الآجال
الفيديو
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
4 سنوات حبسًا في قضية شيك بدون رصيد قدره 20 مليارا!
قدور.ج
صحافي بقسم المجتمع في جريدة الشروق اليومي
أيدت قبل يومين محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة التماسات النيابة في توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، و20 ألف دج غرامة نافذة، في حق تاجر تورط في إصدار شيك بدون رصيد بـ قيمة20 مليار، إثر قيامه بمعاملة تجارية مع الضحية، وهو صاحب شركة مقاولات.
تغطيات ذات صلة
4 سنوات حبسًا في قضية شيك بدون رصيد قدره 20 مليارا!
صيدلي يقود شبكة للمتاجرة بالأقراص المهلوسة بالعاصمة
إعاقة تلميذ بعد تعذيبه على يد والده وزوجته بسوق أهراس
محافظ سردينيا يطالب حكومته بإيجاد حل لـ"الحراقة" الجزائريين
صفحات فايسبوك تحتفي "بالحرّاقة" وتشجّع على رحلات الموت
وبناء على إجراءات المتابعة القضائية، صرّح المتهم خلال استجوابه أنه ضيع دفتر شيكاته، وأحد الشيكات كان موقّعًا على بياض، وقع بين يدي الضحية، ناكرا أن يكون قد تعامل مع "بنك الجزائر الخارجي"، كما جاء في إدعاء الضحية، في حين ركز دفاع الطرف المدني الذي قدم شهادة عرض، على أنّ أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائمة في حق المتهم، لتنطق المحكمة بالعقوبة المذكورة.