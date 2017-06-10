4 سنوات حبسًا في قضية شيك بدون رصيد قدره 20 مليارا!

أيدت قبل يومين محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة التماسات النيابة في توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، و20 ألف دج غرامة نافذة، في حق تاجر تورط في إصدار شيك بدون رصيد بـ قيمة20 مليار، إثر قيامه بمعاملة تجارية مع الضحية، وهو صاحب شركة مقاولات.

وبناء على إجراءات المتابعة القضائية، صرّح المتهم خلال استجوابه أنه ضيع دفتر شيكاته، وأحد الشيكات كان موقّعًا على بياض، وقع بين يدي الضحية، ناكرا أن يكون قد تعامل مع "بنك الجزائر الخارجي"، كما جاء في إدعاء الضحية، في حين ركز دفاع الطرف المدني الذي قدم شهادة عرض، على أنّ أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائمة في حق المتهم، لتنطق المحكمة بالعقوبة المذكورة.