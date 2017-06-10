بالإضافة إلى 46 كلغ من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية حجز طنيْن من اللحوم الفاسدة بتقرت

حجزت منذ أيام المديرية المنتدبة للتجارة بتقرت 200 كلغ من اللحوم الحمراء والبيضاء الفاسدة، والتي كانت معروضة للبيع الأرصفة والأسواق وعدد من القصابات، بعدما سخّرت ذات المديرية 52 عون رقابة موزعين على 26 فرقة من بينها 3 فرق بدائرة الطيبات وفرقة بدائرة تماسين.

وحسب المدير الولائي للتجارة بتقرت مصطفى بضياف في تصريحه لـ"الشروق" فقد جاءت هذه المحجوزات بعد 324 تدخل منذ حلول شهر رمضان المعظم، حرر من خلالها أعوان الرقابة 80 محضرا انحصرت بين بيع مواد فاسدة، ومواد أخرى منتهية الصلاحية وانعدام السجل التجاري والزيادة في الأسعار.

وحجزت ذات المديرية أيضا 46 كلغ من المواد الغذائية غير صالحة موجهة للبيع، وأفضت كل هذه التدخلات إلى غلق 06 محلات تجارية بالإضافة إلى تشكيل فرقة للرقابة، على مستوى الحاجز الأمني لمراقبة المواد الاستهلاكية التي تدخل إلى المقاطعة الإدارية تقرت من مختلف ولايات الوطن عبر الشاحنات والسيارات النفعية.

وسجلت المديرية بعد مرور 15 يوما من شهر رمضان الكريم تهافتا كبيرا من طرف المواطنين، على اقتناء المواد الاستهلاكية بكميات مبالغ فيها كالحليب ومختلف المواد الغذائية، التي ترمى الأطنان منها في القمامات بسبب التبذير يوميا، حيث طمأن المدير الولائي المنتدب للتجارة المواطنين على أن المواد الغذائية متوفرة وخاصة الحليب بـ12 ألف لتر يوميا بتقرت.