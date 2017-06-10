كشف المدير التجاري للخطوط الجوية الجزائرية زهير هواوي، عن إطلاق المؤسسة لعمليات بيع تذاكر الحج بداية من الأسبوع المقبل، بعد حصولها على موافقة الطيران السعودي على برنامج الرحلات، مضيفا أن 69 رحلة ستتجه من الجزائر نحو البقاع المقدسة بداية من 6 أوت المقبل.
وأضاف زهير هواوي، في تصريح لـ"الشروق" أن الجوية الجزائرية مستعدة لشروع في بيع تذاكر الحج عبر كافة النقاط التابعة لها بداية من الأسبوع المقبل، مباشرة بعد تلقيها الضوء الأخضر من الطيران السعودي، وتابع قوله "الجوية الجزائرية جاهزة للبدء في العملية.. وقد انتهت من كافة الروتوشات لضمان السير العادي لها"، خاصة وأنها كانت مبرمجة في وقت سابق نهاية شهر ماي، إلا أن تأخر الطيران السعودي في الرد، غيّر من البرنامج المقدم، مستبعدا في نفس الوقت أن يتأثر البرنامج بالأحداث التي عرفتها المملكة مؤخرا بعد مقاطعتها لدول قطر، مشيرا إلى أن جل الرحلات تتكفل بها الجوية الجزائرية مع الطيران السعودي.
وحسب المخطط الذي كشف عنه وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، فإن 36 ألف حاج جزائري، منهم 14 ألفا سينطلقون من مطار هواري بومدين الدولي، فيما ستخصص الجوية الجزائرية استثناء طائرات ضخمة من نوع "ايرباص" ذات 302 مقعد مقارنة مع 270 مقعد السنة الماضية، بمعدل 3 رحلات إلى 4 يوميا.
وفي سياق مغاير، كشف مدير التنظيم على مستوى الديوان الوطني للحج والعمرة أحمد شعباني في تصريح لـ"الشروق"، أن عدد المعتمرين الجزائريين الذين حجزوا مع الجوية القطرية وتم تغيير رحلتهم وتعويضهم 250 معتمر فقط، مضيفا أن الديوان الوطني بالتنسيق مع الوكالات السياحية قام بتسوية كافة المشاكل التي تعترض عملية نقل المعتمرين، مضيفا أن مصالح عزوزة أبلغت المؤسسة القطرية بضرورة التعويض أو تغيير الحجوزات، وهذا ما تم الاتفاق عليه في آخر اجتماع بين الطرفين، وقال محدثنا إن شركات كبرى عرضت خدمتها لنقل المعتمرين، نافيا وجود أي معتمرين عالقين في البقاع المقدسة، مصرحا "مكاتبنا مفتوحة ولم نسجل مشاكل".
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تذاكر الحج الأسبوع المقبل.. وتعويض 250 معتمر بسبب أزمة الخليج
أسماء.ب
صحافية بالقسم الوطني لجريدة الشروق
كشف المدير التجاري للخطوط الجوية الجزائرية زهير هواوي، عن إطلاق المؤسسة لعمليات بيع تذاكر الحج بداية من الأسبوع المقبل، بعد حصولها على موافقة الطيران السعودي على برنامج الرحلات، مضيفا أن 69 رحلة ستتجه من الجزائر نحو البقاع المقدسة بداية من 6 أوت المقبل.
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وأضاف زهير هواوي، في تصريح لـ"الشروق" أن الجوية الجزائرية مستعدة لشروع في بيع تذاكر الحج عبر كافة النقاط التابعة لها بداية من الأسبوع المقبل، مباشرة بعد تلقيها الضوء الأخضر من الطيران السعودي، وتابع قوله "الجوية الجزائرية جاهزة للبدء في العملية.. وقد انتهت من كافة الروتوشات لضمان السير العادي لها"، خاصة وأنها كانت مبرمجة في وقت سابق نهاية شهر ماي، إلا أن تأخر الطيران السعودي في الرد، غيّر من البرنامج المقدم، مستبعدا في نفس الوقت أن يتأثر البرنامج بالأحداث التي عرفتها المملكة مؤخرا بعد مقاطعتها لدول قطر، مشيرا إلى أن جل الرحلات تتكفل بها الجوية الجزائرية مع الطيران السعودي.
وحسب المخطط الذي كشف عنه وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، فإن 36 ألف حاج جزائري، منهم 14 ألفا سينطلقون من مطار هواري بومدين الدولي، فيما ستخصص الجوية الجزائرية استثناء طائرات ضخمة من نوع "ايرباص" ذات 302 مقعد مقارنة مع 270 مقعد السنة الماضية، بمعدل 3 رحلات إلى 4 يوميا.
وفي سياق مغاير، كشف مدير التنظيم على مستوى الديوان الوطني للحج والعمرة أحمد شعباني في تصريح لـ"الشروق"، أن عدد المعتمرين الجزائريين الذين حجزوا مع الجوية القطرية وتم تغيير رحلتهم وتعويضهم 250 معتمر فقط، مضيفا أن الديوان الوطني بالتنسيق مع الوكالات السياحية قام بتسوية كافة المشاكل التي تعترض عملية نقل المعتمرين، مضيفا أن مصالح عزوزة أبلغت المؤسسة القطرية بضرورة التعويض أو تغيير الحجوزات، وهذا ما تم الاتفاق عليه في آخر اجتماع بين الطرفين، وقال محدثنا إن شركات كبرى عرضت خدمتها لنقل المعتمرين، نافيا وجود أي معتمرين عالقين في البقاع المقدسة، مصرحا "مكاتبنا مفتوحة ولم نسجل مشاكل".