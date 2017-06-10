بينهم 10 أطفال 37 جريحا في حريق مركز للمهاجرين بألمانيا

ذكر مسؤولون في الشرطة ومكافحة الحرائق في ألمانيا أن 37 شخصاً بينهم عشرة أطفال أصيبوا في حريق اندلع في وقت مبكر، الأحد، في مركز للمهاجرين في مدينة بريمن بشمال البلاد.

وقال ناطق باسم الشرطة إن الحريق بدأ في صندوق قمامة في الطابق السفلي من المبنى الذي يضم أكثر من 100 مهاجر. وأضاف أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة سبب الحريق.

وذكرت إدارة مكافحة الحرائق في بريمن، أن 14 من المصابين وبينهم عشرة أطفال نقلوا إلى عيادات في المدينة، بينما تلقى آخرون العلاج في موقع الحادث.

وشارك أكثر من 70 رجل إطفاء و27 عربة إطفاء في إخماد النيران. وذكرت الإدارة أن المبنى ليس صالحاً للسكن في الوقت الحالي.

ووفقاً للتقرير السنوي لـ "وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية"، شهدت ألمانيا ارتفاعاً كبيراً في أعمال العنف التي ينفذها "اليمين المتطرف"، بعد تدفق أكثر من مليون مهاجر على البلاد خلال العامين الماضيين.