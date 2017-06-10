تدخل ضمن الخدمات الاجتماعية غير القابلة للتعويض إعانات الوفاة لعمال البريد بأثر رجعي من 1 جانفي 2017

رخصت الهيكلة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية لبريد الجزائر رسميا، لعمليات استفادة العمال من المساعدات المالية غير المعوضة المترتبة عن الوفاة، وستكون بأثر رجعي اعتبارا من 1 جانفي 2017.

وجاء هذا الترخيص من خلال مراسلة للهيكلة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية لبريد الجزائر حملت رقم21/SCOSC/RESP/2017، مؤرخة في 6 جوان الماضي، بتوقيع مسؤول الهيكلة س.هرومي.

وقالت التعليمة إنه في إطار تطبيق بنود التعليمة المؤرخة في 28 مارس 2017 المتعلقة بمنح المساعدات غير المعوضة للخدمات الاجتماعية، أعلمنك (مسؤولي هياكل الخدمات الاجتماعية عبر الولايات) بأنه تم الترخيص لمنح المساعدة المالية المترتبة عن حالة وفاة.

ولفتت المراسلة إلى أن هذه الخدمة المقدمة ستكون مطلقة اعتبارا من 1 جانفي 2017، أي أنها ستكون بأثر رجعي اعتبارا من هذا التاريخ، وبإمكان الحالات التي لم تستفد من قبل صدور التعليمة أن تقدم الملف المطلوب والاستفادة من هذه المساعدة التي هي غير قابلة للتعويض.

وتعني هذه الإعانة عامل البريد في حال وفاته، حيث يتسلمها أهله بقيمة 50 ألف دينار أو وفاة زوج العاملة أو وفاة زوجة العامل (30 ألف دينار) أو وفاة أحد الأبناء (20 ألف دينار) أو الأحفاد (15 ألف دينار).

وكانت الهيئة قد راسلت فروعها عبر الولايات مؤخرا، من أجل توحيد قيمة الاقتطاع الشهري الخاص بالقروض من دون فائدة صيغة السكن وجعلها في نفس المستوى مع بقية المساعدات، حيث حددتها بـ 500 ألف دينار شهريا بعد أن كانت في البداية 10 آلاف دينار، ما يعني أن قرض السكن من دون فائدة سيسدد من طرف عامل البريد في مدة تصل تقريبا إلى 8 سنوات.