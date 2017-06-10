يتعرض لاقتحام شبه يومي من اليهود الشرطة الإسرائيلية تغلق المسجد الأقصى

أغلقت الشرطة الإسرائيلية، صباح الأحد، المسجد الأقصى في مدينة القدس، أمام المصلين المسلمين.

وذكرت الناطقة بلسان الشرطة الإسرائيلية، لوبا السمري، أن سبب الإغلاق يعود لقيام "مجهولين بإلقاء الحجارة على مجموعة من اليهود في باحات الحرم القدسي".

وأُصيب نتيجة إلقاء الحجارة، حسب السمري، يهودي، بجروح طفيفة.

وقالت السمري إن الإغلاق سيستمر حتى اعتقال المشتبهين بإلقاء الحجارة.

ويقتحم مستوطنون يهود المسجد الأقصى بشكل شبه يومي، باستثناء يومي السبت والجمعة.

وتقول دائرة الأوقاف في القدس إن الاقتحامات المتكررة، تهدف إلى "تغيير الواقع التاريخي والديني للمسجد الأقصى".