يثير المعلم التاريخي المعروف ب"سيدي بلهدلي" بمدينة مليانة في عين الدفلى جدلا واسعا هذه الأيام نتيجة تجاذبات بين السلطات المحلية ومديرية الشؤون الدينية في أعقاب إقدام هذه الأخيرة على كراء المبنى لجمعية مختصة في الخياطة في الوقت الذي تدعي البلدية أحقيتها في استغلال المبنى لكونه من ضمن ممتلكاتها وكان من الأجدى تحويله إلى مقر للهلال الأحمر الجزائري أو هيئة أخرى عمومية.
هددت السلطات المحلية المنتخبة لبلدية مليانة بإمكانية الذهاب إلى الجهات القضائية لاسترجاع المبنى المذكور الواقع بنهج "القاهرة" وسط المدينة بعد أن اتخذته مديرية الشؤون الدينية والأوقاف ملكا لها باعتباره مبنى وقفيا في الوقت الذي تم تحويل ضريح الولي الصالح إلى مكان أخر قبل سنوات بينما بقي المحل الذي يحتوي على قاعتين كبيرتين ومخزن صغير، وفناء وحديقة ومطبخ ودورة للمياه. وأوضحت مصادر من البلدية أن هناك مداولة تحمل رقم 205 مكرر صادرة سنة 1985 لمنح المبنى لدار المسنين ثم لفائدة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات سنة 1985 على أن يتم استرجاع ذلك المبنى من قبل المصالح البلدية في حال الحاجة إليه.
وطالبت تلك المصالح مؤخرا بضرورة استرجاع المبنى حيث راسلت الجهات المعنية عدة مرات منها رسالة مؤرخة في 14 فيفري الأخير تحت رقم 822 تفيد بعدم قيام مديرية مسح الأراضي بعملية مسح بشارع "القاهرة" الذي يقع به الملك البلدي محل النزاع بين البلدية ومديرية الشؤون الدينية وطالبت البلدية والي عين الدفلى بالتدخل لدى المديرية من أجل تسوية الوضعية وفسخ عقد الإيجار المبرم بغير وجه حق بينها وبين سيدة توفيت السنة الماضية، وأكدت تلك المصالح على أن المبنى ملك بلدي انتقل إليها بعد مغادرة الاستعمارالفرنسي. كما اعترضت في رسائل أخرى على استغلال المبنى من طرف مديرية الشؤون الدينية واصفة تصرفها بـ "غير القانوني" بعد أن أدرجته ضمن ممتلكاتها الوقفية بحجة وجود ضريح داخله بينما الضريح يوجد داخل منزل مواطن. موضحة أن كل محاولات مصالح البلدية مع المديرية باءت بالفشل في ظل إصرار الطرف الثاني على أن المبنى وقفي دون أي بينة أوعقد، والتمست البلدية من مسؤول الهيئة التنفيذية التدخل لحل المشكل.
من جهته، رئيس دائرة مليانة نفى أن يكون المبنى ملك للبلدية باعتباره غير مدرج ضمن الملحق 29 وهو وفق معلومات ملك للوقف لكن ليس لديه معلومات عن كيفية إدراجه كذلك مفضلا إحالتنا على المديرية المعنية لمعرفة الحقيقة "وإلا فكيف يمكن لمديرية أن تمضي عقدا أو اتفاقية مع جمعية؟" يضيف المتحدث الذي أكد بالوثائق أن المبنى غير مسجل في سجل المكونات والقيم التابعة للبلدية ومنها الأملاك العقارية المنتجة وغير المنتجة للمداخيل.
"الشروق" علمت من مصدر مؤكد من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف أن المبنى ملك وقفي مشهرفي 26 أكتوبر 2005 تحت رقم 70 حجم 230 تحت إيداع رقمه 25. 2948 مساحته 276 م مربع، وتقرر ذلك وفق شهود تطبيقا للقوانين الجزائرية المعمول بها ومنها المرسوم التنفيذي رقم 2000. 336 المؤرخ في 26أكتوبر من سنة 2000 والقرار المؤرخ في 26 ماي 2001 المتعلق بالشهادة الرسمية لإثبات الملك الوقفي، موضحا أن السيدة التي تستغل الملك الوقفي في الوقت الراهن في نشاطات نسوية تتعلق أساسا بالخياطة تقوم بذلك وفق وثيقة قانونية رسمية سليمة. يحدث هذا في انتظار ما ستسفر عنه تحركات الطرفين.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1عاصفة ثلجية تضرب إليزي في عز الصيف
2صفحات فايسبوك تحتفي "بالحرّاقة" وتشجّع على رحلات الموت
3الأسعار تقلق الزوالية وملتزمون في رحلة بحث عن الملابس المحتشمة
4إعاقة تلميذ بعد تعذيبه على يد والده وزوجته بسوق أهراس
54 سنوات حبسًا في قضية شيك بدون رصيد قدره 20 مليارا!
Français English
الرأي
عمار يزلي
شتاتين الشياطين
جمال لعلامي
"باك بالبوراك".. على رقبتهم!
محمد حمادي
الوطنية ليست "وان تو ثري فيفا لالجيري"؟!
محمد الهادي الحسني
الغنى وظيفة اجتماعية
حبيب راشدين
الممنوع من الصرف في جملة العرب الركيكة
جمال لعلامي
شهادات "الواي واي"!
حسين لقرع
حربٌ عربية قذرة على حماس!
سليم قلالة
تناحرٌ عربي على مستوى القمة
معلومي ياسين
الخضر "مسؤولية اللاعبين"
عبد الناصر
إلا... إسرائيل!
الفيديو
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
البلدية تهدد بالقضاء ومدير الشؤون الدينية يؤكد أنه وَقْف
صراع حول استغلال مبنى "سيدي بلهدلي" بعين الدفلى
م. المهداوي
يثير المعلم التاريخي المعروف ب"سيدي بلهدلي" بمدينة مليانة في عين الدفلى جدلا واسعا هذه الأيام نتيجة تجاذبات بين السلطات المحلية ومديرية الشؤون الدينية في أعقاب إقدام هذه الأخيرة على كراء المبنى لجمعية مختصة في الخياطة في الوقت الذي تدعي البلدية أحقيتها في استغلال المبنى لكونه من ضمن ممتلكاتها وكان من الأجدى تحويله إلى مقر للهلال الأحمر الجزائري أو هيئة أخرى عمومية.
تغطيات ذات صلة
صراع حول استغلال مبنى "سيدي بلهدلي" بعين الدفلى
استنكار شعبي لظروف إجراء امتحانات نهاية السنة بأدرار
أعلاف مخلوطة بالحجارة والنجارة والملح بالأسواق
الأسعار تقلق الزوالية وملتزمون في رحلة بحث عن الملابس المحتشمة
حجز طنيْن من اللحوم الفاسدة بتقرت
هددت السلطات المحلية المنتخبة لبلدية مليانة بإمكانية الذهاب إلى الجهات القضائية لاسترجاع المبنى المذكور الواقع بنهج "القاهرة" وسط المدينة بعد أن اتخذته مديرية الشؤون الدينية والأوقاف ملكا لها باعتباره مبنى وقفيا في الوقت الذي تم تحويل ضريح الولي الصالح إلى مكان أخر قبل سنوات بينما بقي المحل الذي يحتوي على قاعتين كبيرتين ومخزن صغير، وفناء وحديقة ومطبخ ودورة للمياه. وأوضحت مصادر من البلدية أن هناك مداولة تحمل رقم 205 مكرر صادرة سنة 1985 لمنح المبنى لدار المسنين ثم لفائدة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات سنة 1985 على أن يتم استرجاع ذلك المبنى من قبل المصالح البلدية في حال الحاجة إليه.
وطالبت تلك المصالح مؤخرا بضرورة استرجاع المبنى حيث راسلت الجهات المعنية عدة مرات منها رسالة مؤرخة في 14 فيفري الأخير تحت رقم 822 تفيد بعدم قيام مديرية مسح الأراضي بعملية مسح بشارع "القاهرة" الذي يقع به الملك البلدي محل النزاع بين البلدية ومديرية الشؤون الدينية وطالبت البلدية والي عين الدفلى بالتدخل لدى المديرية من أجل تسوية الوضعية وفسخ عقد الإيجار المبرم بغير وجه حق بينها وبين سيدة توفيت السنة الماضية، وأكدت تلك المصالح على أن المبنى ملك بلدي انتقل إليها بعد مغادرة الاستعمارالفرنسي. كما اعترضت في رسائل أخرى على استغلال المبنى من طرف مديرية الشؤون الدينية واصفة تصرفها بـ "غير القانوني" بعد أن أدرجته ضمن ممتلكاتها الوقفية بحجة وجود ضريح داخله بينما الضريح يوجد داخل منزل مواطن. موضحة أن كل محاولات مصالح البلدية مع المديرية باءت بالفشل في ظل إصرار الطرف الثاني على أن المبنى وقفي دون أي بينة أوعقد، والتمست البلدية من مسؤول الهيئة التنفيذية التدخل لحل المشكل.
من جهته، رئيس دائرة مليانة نفى أن يكون المبنى ملك للبلدية باعتباره غير مدرج ضمن الملحق 29 وهو وفق معلومات ملك للوقف لكن ليس لديه معلومات عن كيفية إدراجه كذلك مفضلا إحالتنا على المديرية المعنية لمعرفة الحقيقة "وإلا فكيف يمكن لمديرية أن تمضي عقدا أو اتفاقية مع جمعية؟" يضيف المتحدث الذي أكد بالوثائق أن المبنى غير مسجل في سجل المكونات والقيم التابعة للبلدية ومنها الأملاك العقارية المنتجة وغير المنتجة للمداخيل.
"الشروق" علمت من مصدر مؤكد من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف أن المبنى ملك وقفي مشهرفي 26 أكتوبر 2005 تحت رقم 70 حجم 230 تحت إيداع رقمه 25. 2948 مساحته 276 م مربع، وتقرر ذلك وفق شهود تطبيقا للقوانين الجزائرية المعمول بها ومنها المرسوم التنفيذي رقم 2000. 336 المؤرخ في 26أكتوبر من سنة 2000 والقرار المؤرخ في 26 ماي 2001 المتعلق بالشهادة الرسمية لإثبات الملك الوقفي، موضحا أن السيدة التي تستغل الملك الوقفي في الوقت الراهن في نشاطات نسوية تتعلق أساسا بالخياطة تقوم بذلك وفق وثيقة قانونية رسمية سليمة. يحدث هذا في انتظار ما ستسفر عنه تحركات الطرفين.