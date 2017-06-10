تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني والأمن الوطني، إثر عملية نوعية تمت بالمدينة الجديدة "علي منجلي" بقسنطينة، الأحد، من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين وثلاثة عناصر دعم.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأحد، أن العملية مكنت من استرجاع مسدسين آليين وكمية من الذخيرة وسيارة نفعية وجهاز إعلام آلي محمول وهواتف نقالة ومبلغ مالي بالعملة الوطنية 84500 دج والأجنبية (202400 أورو).
يتعلق الأمر بالإرهابيين المقبوض عليهم: "م.عمر" المكنى "القعقاع"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008، و"د. عبد الله" المكنى "حسان العاصمي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007، والمدعو "ع. معاذ".
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في عملية بالمدينة الجديدة علي منجلي
القبض على ثلاثة إرهابيين بقسنطينة
الشروق أون لاين
تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني والأمن الوطني، إثر عملية نوعية تمت بالمدينة الجديدة "علي منجلي" بقسنطينة، الأحد، من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين وثلاثة عناصر دعم.
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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأحد، أن العملية مكنت من استرجاع مسدسين آليين وكمية من الذخيرة وسيارة نفعية وجهاز إعلام آلي محمول وهواتف نقالة ومبلغ مالي بالعملة الوطنية 84500 دج والأجنبية (202400 أورو).
يتعلق الأمر بالإرهابيين المقبوض عليهم: "م.عمر" المكنى "القعقاع"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008، و"د. عبد الله" المكنى "حسان العاصمي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007، والمدعو "ع. معاذ".