نفذت مصالح مديرية التجارة عبر كامل تراب ولاية تمنراست ومنذ بداية شهر رمضان الفضيل 842 تدخل أدى إلى إحالة 100 قضية منها على القضاء للنظر فيها خلال الأيام القليلة القادمة، وتواصل فرق الرقابة وقمع العش، التابعة لمصالح مديرية التجارة بولاية تمنراست عملها خلال الشهر الفضيل، بهدف حماية المواطنين من خطر التسممات الغذائية، ومحاربة الممارسات التجارية غير القانونية.
وبحسب ذات المصالح، وإلى غاية منتصفه حيث تم تسجيل 842 تدخل للفرق التابعة لها والعاملة طوال 24 ساعة عبر كامل تراب الولاية، مما أسفر عن تحرير أكثر من 100 مخالفة، استوجبت المتابعة القضائية لكل التجار المخالفين، أما بخصوص السلع المحجوزة والتي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، فإن ذات المصالح سجلت حجز 282 كلغ من مختلف المواد الغذائية، أغلبها مواد استهلاكية واسعة الانتشار، وقدرت القيمة المالية لهذه المحجوزات بمبلغ 85 ألف دينار جزائري، إضافة إلى إصدار قرارات خاصة بغلق 10 محلات تجارية، لعدم المطابقة من حيث حفظ السلع، ومخالفات أخرى متصلة بالتعاملات التجارية تتصل أساسا بعدم الفوترة.
من جهة أخرى، تناشد مصالح النوعية بمديرية التجارة سكان بلديات تمنراست العشرة، بضرورة تفادي اقتناء السلع من الأماكن الغير مراقبة، خاصة المواد الواسعة الاستهلاك، لأن عملية حفظها وعرضها في ظروف غير صحية، وبخصوص الأسعار فإن المواطنين اعتبروا أن شهر رمضان الجاري، عرف انخفاضا محسوسا في الأسعار خاصة الخضر واللحوم الحمراء، بالمقابل بقيت أسعار الفواكه مرتفعة.
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في حصيلة لمصالح مديرية التجارة
مائة متابعة قضائية ضد التجار بتمنراست خلال رمضان
ش. بن ايعيش
نفذت مصالح مديرية التجارة عبر كامل تراب ولاية تمنراست ومنذ بداية شهر رمضان الفضيل 842 تدخل أدى إلى إحالة 100 قضية منها على القضاء للنظر فيها خلال الأيام القليلة القادمة، وتواصل فرق الرقابة وقمع العش، التابعة لمصالح مديرية التجارة بولاية تمنراست عملها خلال الشهر الفضيل، بهدف حماية المواطنين من خطر التسممات الغذائية، ومحاربة الممارسات التجارية غير القانونية.
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وبحسب ذات المصالح، وإلى غاية منتصفه حيث تم تسجيل 842 تدخل للفرق التابعة لها والعاملة طوال 24 ساعة عبر كامل تراب الولاية، مما أسفر عن تحرير أكثر من 100 مخالفة، استوجبت المتابعة القضائية لكل التجار المخالفين، أما بخصوص السلع المحجوزة والتي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، فإن ذات المصالح سجلت حجز 282 كلغ من مختلف المواد الغذائية، أغلبها مواد استهلاكية واسعة الانتشار، وقدرت القيمة المالية لهذه المحجوزات بمبلغ 85 ألف دينار جزائري، إضافة إلى إصدار قرارات خاصة بغلق 10 محلات تجارية، لعدم المطابقة من حيث حفظ السلع، ومخالفات أخرى متصلة بالتعاملات التجارية تتصل أساسا بعدم الفوترة.
من جهة أخرى، تناشد مصالح النوعية بمديرية التجارة سكان بلديات تمنراست العشرة، بضرورة تفادي اقتناء السلع من الأماكن الغير مراقبة، خاصة المواد الواسعة الاستهلاك، لأن عملية حفظها وعرضها في ظروف غير صحية، وبخصوص الأسعار فإن المواطنين اعتبروا أن شهر رمضان الجاري، عرف انخفاضا محسوسا في الأسعار خاصة الخضر واللحوم الحمراء، بالمقابل بقيت أسعار الفواكه مرتفعة.