جرى نقاش مثير بين الإعلامية الجزائرية في قناة "الجزيرة"، خديجة بن قنة، والداعية الإماراتي ذي الأصول الأردنية، وسيم يوسف.
وبدأ النقاش حين علّقت بن قنّة على فيديو لوسيم يوسف يتحدث فيه عن جواز زيارة القبور للنساء، حيث قالت: "مدهشٌ ما يُنفق من جهد لإخراج فتوى عن زيارة المرأة للمقابر. صلة الأحياء أهمّ من صلة الموتى يا شيخ".
وفي أول تغريدة له، ردا على حديث خديجة بن قنة، استخدم وسيم يوسف شتائم، قائلا: "صحيح، فقناتكم الخنزيرة ترسل من يفجر الناس ويقتلهم، كليبيا وتونس وسوريا ومصر، ونحن نزور ضحاياكم لنعتذر إليهم من جرمكم ومن سياسة قطر".
ودار بين الطرفين سجال في عدة تغريدات، واصل خلالها وسيم يوسف تهجمه على قناة "الجزيرة" والحكومة القطرية.
كما سخر من خديجة بن قنة، قائلا: "اعملي سحور لعيالك"، وهو ما دعا خديجة بن قنة للقول إنها تشفق عليه، وتخشى أن يتهم بالتعاطف مع قطر حال استمرت بنقاشه.
يشار إلى أن وسيم يوسف، إمام وخطيب جامع زايد الكبير في أبو ظبي، شخصية مثيرة للجدل؛ لتهجمه المتكرر على جهات مختلفة، وربط جميع مخالفيه بتنظيم الدولة.
مدهشٌ ما يُنفق من جهد لإخراج فتوى عن زيارة المرأة للمقابر.صلة الأحياء أهمّ من صلة الموتى يا شيخ#قطع_العلاقات_مع_قطرhttps://t.co/ItlJfCHQjd
— خديجة بن قنة (@Benguennak) 10 June 2017
صحيح فقناتكم #الخنزيرة ترسل من يفجر الناس ويقتلهم كـ #ليبيا و#تونس و#سوريا و#مصر ونحن نزور ضحاياكم لنعتذر إليهم من جرمكم ومن #سياسة_قطر
— وسيم يوسف (@waseem_yousef) 10 June 2017
خاطبتك ب "يا شيخ" فأجبت ب "الخنزيرة" .. هداك الله و أصلح حالك
— خديجة بن قنة (@Benguennak) 10 June 2017
فرضتُ احترامي عليكِ .. وقناة #الخنزيرة فرضت كرهها على الناس .. هذا هو الفرق ..
— وسيم يوسف (@waseem_yousef) 10 June 2017
إذا كان خطيب جامع الشيخ زايد يتحدث هذه اللغة البذيئة، فماذا ترك للعوام؟
إتق الله يا شيخ.. نحن في شهر رمضان!
— خديجة بن قنة (@Benguennak) 10 June 2017
أنت نظرت لها أنها بذيئة ولكنها الحقيقة ..
فالـ #الجزيرة تطلق عليها الشعوب العربية الحرة بـ #الخنزيرة .. اعمل استفتاء بقناتكم
— وسيم يوسف (@waseem_yousef) 10 June 2017
لا داعي لعمل استفتاء بقناتنا، عملتم انتم استفتاءً بارك الله فيكم و هذه نتيجته pic.twitter.com/tNzQpLir7F
— خديجة بن قنة (@Benguennak) 10 June 2017
اعتبريه ( الرأي و الرأي الأخر ) ..
— وسيم يوسف (@waseem_yousef) 10 June 2017
أنت إذاً تتبنى شعار الجزيرة يا شيخ !!!
— خديجة بن قنة (@Benguennak) 10 June 2017
اعمل سحور لعيالك .. فـ #داعش تتبنى شعار الجزيرة أما أنا فشعاركم أراه تحت قدم الشعوب الحرة
— وسيم يوسف (@waseem_yousef) 10 June 2017
لو لا أنني أخشى عليك من غرامة مخالفة قانون التعاطف مع قطر لأكملت السجال.. لكنني أشفق عليك يا شيخ.. أعانكم الله على ما أنتم فيه..
— خديجة بن قنة (@Benguennak) 10 June 2017
ومن قال أني متعاطف !! بالعكس أنا مع #_قطع_العلاقات_مع_قطر وهذا شرف للخليج .. وحينما ترضخ سياسة قطر للخليج سنرى ماذا ردك ..
— وسيم يوسف (@waseem_yousef) 10 June 2017
" و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما"
— خديجة بن قنة (@Benguennak) 10 June 2017
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سجال بين خديجة بن قنة ووسيم يوسف
عربي21
جرى نقاش مثير بين الإعلامية الجزائرية في قناة "الجزيرة"، خديجة بن قنة، والداعية الإماراتي ذي الأصول الأردنية، وسيم يوسف.
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وبدأ النقاش حين علّقت بن قنّة على فيديو لوسيم يوسف يتحدث فيه عن جواز زيارة القبور للنساء، حيث قالت: "مدهشٌ ما يُنفق من جهد لإخراج فتوى عن زيارة المرأة للمقابر. صلة الأحياء أهمّ من صلة الموتى يا شيخ".
وفي أول تغريدة له، ردا على حديث خديجة بن قنة، استخدم وسيم يوسف شتائم، قائلا: "صحيح، فقناتكم الخنزيرة ترسل من يفجر الناس ويقتلهم، كليبيا وتونس وسوريا ومصر، ونحن نزور ضحاياكم لنعتذر إليهم من جرمكم ومن سياسة قطر".
ودار بين الطرفين سجال في عدة تغريدات، واصل خلالها وسيم يوسف تهجمه على قناة "الجزيرة" والحكومة القطرية.
كما سخر من خديجة بن قنة، قائلا: "اعملي سحور لعيالك"، وهو ما دعا خديجة بن قنة للقول إنها تشفق عليه، وتخشى أن يتهم بالتعاطف مع قطر حال استمرت بنقاشه.
يشار إلى أن وسيم يوسف، إمام وخطيب جامع زايد الكبير في أبو ظبي، شخصية مثيرة للجدل؛ لتهجمه المتكرر على جهات مختلفة، وربط جميع مخالفيه بتنظيم الدولة.
مدهشٌ ما يُنفق من جهد لإخراج فتوى عن زيارة المرأة للمقابر.صلة الأحياء أهمّ من صلة الموتى يا شيخ#قطع_العلاقات_مع_قطرhttps://t.co/ItlJfCHQjd
— خديجة بن قنة (@Benguennak) 10 June 2017
صحيح فقناتكم #الخنزيرة ترسل من يفجر الناس ويقتلهم كـ #ليبيا و#تونس و#سوريا و#مصر ونحن نزور ضحاياكم لنعتذر إليهم من جرمكم ومن #سياسة_قطر
— وسيم يوسف (@waseem_yousef) 10 June 2017
خاطبتك ب "يا شيخ" فأجبت ب "الخنزيرة" .. هداك الله و أصلح حالك
— خديجة بن قنة (@Benguennak) 10 June 2017
فرضتُ احترامي عليكِ .. وقناة #الخنزيرة فرضت كرهها على الناس .. هذا هو الفرق ..
— وسيم يوسف (@waseem_yousef) 10 June 2017
إذا كان خطيب جامع الشيخ زايد يتحدث هذه اللغة البذيئة، فماذا ترك للعوام؟
إتق الله يا شيخ.. نحن في شهر رمضان!
— خديجة بن قنة (@Benguennak) 10 June 2017
أنت نظرت لها أنها بذيئة ولكنها الحقيقة ..
فالـ #الجزيرة تطلق عليها الشعوب العربية الحرة بـ #الخنزيرة .. اعمل استفتاء بقناتكم
— وسيم يوسف (@waseem_yousef) 10 June 2017
لا داعي لعمل استفتاء بقناتنا، عملتم انتم استفتاءً بارك الله فيكم و هذه نتيجته pic.twitter.com/tNzQpLir7F
— خديجة بن قنة (@Benguennak) 10 June 2017
اعتبريه ( الرأي و الرأي الأخر ) ..
— وسيم يوسف (@waseem_yousef) 10 June 2017
أنت إذاً تتبنى شعار الجزيرة يا شيخ !!!
— خديجة بن قنة (@Benguennak) 10 June 2017
اعمل سحور لعيالك .. فـ #داعش تتبنى شعار الجزيرة أما أنا فشعاركم أراه تحت قدم الشعوب الحرة
— وسيم يوسف (@waseem_yousef) 10 June 2017
لو لا أنني أخشى عليك من غرامة مخالفة قانون التعاطف مع قطر لأكملت السجال.. لكنني أشفق عليك يا شيخ.. أعانكم الله على ما أنتم فيه..
— خديجة بن قنة (@Benguennak) 10 June 2017
ومن قال أني متعاطف !! بالعكس أنا مع #_قطع_العلاقات_مع_قطر وهذا شرف للخليج .. وحينما ترضخ سياسة قطر للخليج سنرى ماذا ردك ..
— وسيم يوسف (@waseem_yousef) 10 June 2017
" و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما"
— خديجة بن قنة (@Benguennak) 10 June 2017