بالمدينة الجديد علي منجلي القبض على 3 إرهابيين بمدينة قسنطينة

أعلنت وزارة الدفاع، الأحد، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين و3 عناصر دعم بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة.

واكد بيان للوزارة أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني والأمن الوطني، إثر عملية نوعية تمت بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة صباح اليوم 11 جوان 2017، من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين وثلاثة عناصر دعم".

وأوضحت أنه تم خلال العملية "استرجاع مسدسين آليين وكمية من الذخيرة وسيارة نفعية وجهاز إعلام آلي محمول و هواتف نقالة ومبلغ مالي بالعملة الوطنية 84500 دج والأجنبية 202400 أورو".

وحسب الوزارة فإن الإرهابيين الموقوفين هم "م.عمر" المكنى "القعقاع"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008، - "د. عبد الله" المكنى "حسان العاصمي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007،- "ع. معاذ".

وشدد البيان أن "هذه العملية المشتركة تأتس لتؤكد مرة أخرى على يقظة واحترافية قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن الأخرى، وكذا التنسيق العملياتي المحكم فيما بينها، لاسيما خلال هذا الشهر الفضيل".