أعلنت وزارة الدفاع، الأحد، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين و3 عناصر دعم بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة.
واكد بيان للوزارة أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني والأمن الوطني، إثر عملية نوعية تمت بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة صباح اليوم 11 جوان 2017، من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين وثلاثة عناصر دعم".
وأوضحت أنه تم خلال العملية "استرجاع مسدسين آليين وكمية من الذخيرة وسيارة نفعية وجهاز إعلام آلي محمول و هواتف نقالة ومبلغ مالي بالعملة الوطنية 84500 دج والأجنبية 202400 أورو".
وحسب الوزارة فإن الإرهابيين الموقوفين هم "م.عمر" المكنى "القعقاع"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008، - "د. عبد الله" المكنى "حسان العاصمي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007،- "ع. معاذ".
وشدد البيان أن "هذه العملية المشتركة تأتس لتؤكد مرة أخرى على يقظة واحترافية قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن الأخرى، وكذا التنسيق العملياتي المحكم فيما بينها، لاسيما خلال هذا الشهر الفضيل".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1بعد قطر.. الدور سيكون على غزة
2تسريب مواضيع البكالوريا عبر "فيسبوك"
3ثالث "تحرك" للجزائر منذ تفجر الأزمة في الخليج
4قايد صالح: جهود الجيش أثمرت الاستقرار
5"التسيير المالي" من صلاحيات المديرين لدفع المشاريع وإحياء المجمّدة
Français English
الرأي
عمار يزلي
شتاتين الشياطين
جمال لعلامي
"باك بالبوراك".. على رقبتهم!
محمد حمادي
الوطنية ليست "وان تو ثري فيفا لالجيري"؟!
محمد الهادي الحسني
الغنى وظيفة اجتماعية
حبيب راشدين
الممنوع من الصرف في جملة العرب الركيكة
جمال لعلامي
شهادات "الواي واي"!
حسين لقرع
حربٌ عربية قذرة على حماس!
سليم قلالة
تناحرٌ عربي على مستوى القمة
معلومي ياسين
الخضر "مسؤولية اللاعبين"
عبد الناصر
إلا... إسرائيل!
الفيديو
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
بالمدينة الجديد علي منجلي
القبض على 3 إرهابيين بمدينة قسنطينة
عبد الرزاق.ب
أعلنت وزارة الدفاع، الأحد، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين و3 عناصر دعم بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة.
تغطيات ذات صلة
القبض على 3 إرهابيين بمدينة قسنطينة
تسريب مواضيع البكالوريا عبر "فيسبوك"
أزيد من 761 ألف مترشح يجتازون البكالوريا
إعانات الوفاة لعمال البريد بأثر رجعي من 1 جانفي 2017
أويحي يدافع عن أداء حكومة سلال
واكد بيان للوزارة أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني والأمن الوطني، إثر عملية نوعية تمت بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة صباح اليوم 11 جوان 2017، من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين وثلاثة عناصر دعم".
وأوضحت أنه تم خلال العملية "استرجاع مسدسين آليين وكمية من الذخيرة وسيارة نفعية وجهاز إعلام آلي محمول و هواتف نقالة ومبلغ مالي بالعملة الوطنية 84500 دج والأجنبية 202400 أورو".
وحسب الوزارة فإن الإرهابيين الموقوفين هم "م.عمر" المكنى "القعقاع"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008، - "د. عبد الله" المكنى "حسان العاصمي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007،- "ع. معاذ".
وشدد البيان أن "هذه العملية المشتركة تأتس لتؤكد مرة أخرى على يقظة واحترافية قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن الأخرى، وكذا التنسيق العملياتي المحكم فيما بينها، لاسيما خلال هذا الشهر الفضيل".