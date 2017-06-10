دراجي يرد على منتقديهم جزائريو قطر يتصرفون بقناعة

أكد حفيظ دراجي المعلق الرياضي بقناة "بي إين سبورتس"، الأحد، أن الإعلاميين الجزائريين بقطر يتصرفون بحرية وليسوا مستعدين للإقتداء بأي طرف في الأزمة الخليجية الحالية بين الدوحة ودول عربية أخرى.

وكان دراجي يرد في منشور على صفحته على "فايسبوك"على مقال تحت عنوان "السعوديون يغادرون الجزيرة وبي ان سبورتس ويلقنون الجزائريين درسا في الوطنية".

وحسبه "منذ متى كان السعوديون أو غيرهم مثالا نقتدي به في التعامل مع الأحداث؟ ومتى وأين اتخذت الجزائر موقفا معاديا لقطر أو غير قطر؟ ومتى طلبت منا الجزائر لكي نتجند من اجل قضية مبدئية ومصيرية ورفضنا الالتزام بها في الداخل والخارج؟

وأضاف "الجزائر بمتاعبها وهمومها كانت دائما صاحبة مواقف مشرفة، ولم تنزل عبر التاريخ الى مستوى دنيء يفرض على أبنائها في الداخل والخارج اتخاذ مواقف صبيانية متهورة تسيئ إليهم أو تسيئ إلى تلك المبادئ التي كبرنا عليها والجزائر بكل همومها لم يسبق لها وان حاصرت شعبا أو بلدا صديقا وشقيقا، ولم يسبق لها وان حرضت أبنائها على الشر ".

ووفق الإعلامي الجزائري "ليعلم صاحب المقال ومن وراءه بأن الجزائريين ولدتهم أمهاتهم أحرارا ، يتصرفون بقناعة وحرية ومسؤولية دون إيعاز من أي طرف كان، وليعلم بأن العاملين في مختلف المؤسسات الإعلامية القطرية يحضون بكامل الاحترام والتقدير ولا يستجيبون الا لنداء الضمير والوطن، ولن يتخلوا عن مواقعهم في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد الذي نعيش فيه فهذا الأمر بعيد عن شيمنا".

واوضح "أنا شخصيا سأرحل عن القناة التي إحتضنتني عندما أشعر فقط بأنني لم أعد قادرا على العطاء، وعندما أشعر بأنه لم يعد مرغوبا فيَّ، وسأعود الى وطني أو أرحل إلى وجهة أخرى عندما أقرر بقناعة دون ايعاز".