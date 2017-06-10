مهربو البشر باعوهم إياه بعشرات الملايين نجاة 23 "حراقا" من الغرق بسبب قارب مهترئ بسكيكدة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة الابتدائية بوضع شخصين يبلغان من العمر 26 و28 سنة، على التوالي رهن الرقابة القضائية، عن تهمة تعريض حياة أناس للخطر، ومحاولة الهجرة غير الشرعية، بينما استفاد 21 آخرون من الإفراج المؤقت، مع استدعاءات مباشرة للمثول أمام المحكمة، وذلك عقب تقديم المعنيين من طرف مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة، عقب توقيفهم من قبل عناصر قوات البحرية الجزائرية، على مستوى سواحل قبالة شاطىء سطورة بعاصمة الولاية سكيكدة، وتسليمهم لمصالح الأمن، التي حررت ملفات قضائية في حق المعنيين، وهم 23 شابا، تتراوح أعمارهم ما بين الـ19 والـ34 سنة، ينحدر جميعهم من مدينة القل وضواحيها.

وحسب مصادر "الشروق"، فإن المعنيين قاموا بجمع مبلغ مالي بعد أن دفع كل واحد منهم مبلغا يتراوح ما بين الـ6 والـ10 ملايين سنتيم، قبل أن يقوموا بشراء قارب صيد تقليدي الصنع، ثبت بأنه غير صالح لركوب أمواج البحر، بالإضافة إلى محرك من نوع سوزوكي، وحاولوا الإقلاع في وقت الإفطار انطلاقا من شاطىء تمنارت ببلدية الشرايع غربي سكيكدة، قاصدين جزيرة سردينيا الإيطالية، غير أنهم بمجرد ما قطعوا نحو 15 ميلا بحريا، تعرض القارب للثقب ما تسبب في اختراق مياه البحر لسطح القارب، وكاد يودي بهلاكهم جميعا، لولا أنهم طلبوا من مسير الرحلة العودة والتوجه إلى أقرب نقطة بحرية قابلة لاستقبالهم، ليعودوا أدراجهم نحو ميناء النزهة بسطورة، أين تم رصدهم من قبل حراس السواحل للبحرية الجزائرية، التي قامت بالتدخل وتوقيف المعنيين ثم تحويلهم على مصالح الأمن، وبالتالي تم إنقاذ المعنيين الذين كادوا أن يهلكوا في عرض البحر.