سرقة مجوهرات بقيمة 800 مليون من مسكن بقسنطينة

تعرضت شقة بحي 900 مسكن بالخروب بولاية قسنطينة، السبت، للسرقة، حيث استغل اللصوص غياب صاحبها الذي كان مدعوا إلى الإفطار لدى أحد أقربائه.

اللصوص قاموا باقتحام الشقة عن طريق كسر الشباك الحديدي لإحدى النوافذ الخلفية للشقة، ويبدو أنهم استغلوا في عملية الاقتحام هذه انشغال الجيران بالإفطار، ليتمكنوا من الاستيلاء على خزنة حديدية صغيرة الحجم، أفادت مصادرنا بخصوصها أنه تم أخذها كاملة من طرف اللصوص وتجنب فتحها في عين المكان، تفاديا لإصدار أصوات أو ضوضاء قد تكشف العملية وتنسف مخطط الاستيلاء على الخزنة، التي أكدت مصادر مقربة من عائلة صاحب الشقة الذي هو تاجر لحوم معروف بمدينة الخروب، أنها تحتوي ما قيمته أكثر من ثمانمئة مليون سنتيم من المجوهرات والحلي الخاصة بزوجته وابنته. مصالح الأمن تحركت فور إبلاغها بخبر هذه الجريمة وباشرت تحقيقاتها وتحريتها لمعرفة الجناة واسترداد المسروقات.