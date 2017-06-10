أطباء يحذرون من الأضرار الصحية للظاهرة جزائريون يتسحرون بالشواء و"المازوت"

غيّر المواطنون من أنماطهم الاستهلاكية خلال الشهر الفضيل، بإدخال عادات غذائية لم تكن سائدة من قبل، فبعدما كان الإفطار يتم على بضع حبات من التمر أو شربة ماء اقتداء بالسنة النبوية الشريفة، أصبح البعض يفطر على المقبلات والمملحات وهناك من يفطر على فنجان قهوة أما وجبة السحور فتتمثل في الشواء.

وتستمر الكوارث الصحية التي يرتكبها الصائمون في حق أنفسهم باستبدالهم وجبة السحور التقليدية المكونة من "الكسكسي" بالشواء والبيتزا والوجبات الجاهزة، فبمجرد انتهاء صلاة التراويح يشرعون في البحث عن بائع شواء بأسعار منخفضة، حيث يتراوح سعر السيخ الواحد مابين 40 و60 دج حسب مااحتواه من لحم، مرقاز، كباب، "إسكالوب" أو كبد، ومع أن غالبية باعة الشواء يعرضون بضاعتهم في أماكن تفتقر لأدنى شروط النظافة، وهو ما بإمكان الزبون ملاحظته بالعين المجردة، واستعمالهم لمواد مضرة بالصحة مثل المازوت في إشعال الفحم إلا أنهم لا يستطيعون مقاومة رائحته.

وحول الموضوع، أوضح المختص في الأمراض الباطنية رشيد حميدي، حالة المعدة التي تكون في راحة طوال النهار لمدة 17 ساعة، كما يكون الجسم يعاني من نقص للسكر في الدم، فعلى الصائم تجهيز نفسه وجسده للهضم والامتصاص مثلما يحضر الرياضي جسده للرياضة، فلابد من رفع السكر حتى يتمكن من الأكل واستيعابه ومن أحسن السكريات التمر يرفع السكر، يسهل الهضم، يحتوي على إنزيمات، فثلاث حبات كافية للصائم أو العسل الأسود.

ولأن المعدة تكون جافة لابد من تهيئتها بسائل فيكون قليلا من الماء أو الحليب بحرارة الغرفة مع الابتعاد عن المشروبات الباردة، واعتبر المختص الإفطار على "البوراك" غير صحي، كونه دسما وثقيلا على المعدة فهو قادر على إلحاق ضرر بها .

وعن وجبة السحور شدد المختص على أهمية أن تكون خفيفة تحتوي على سكريات معقدة تدوم لفترة طويلة كالكسكس أو النشويات والكاربوهيدرات، فتهضم في ساعات، زيادة على السوائل كالحليب واللبن والإكثار من السلطة الخضراء والفواكه.

ويرى الدكتور حميدي في الشواء المعروض في الشوارع خطرا كبيرا على الصحة، فزيادة على صعوبة هضم اللحوم يتضاعف الخطر في السيخ الذي يفتقد لشروط النظافة، باحتواءه على جراثيم وميكروبات، وحفظ اللحوم خارج المبردات وإن وجدت فلا تحترم شروط التبريد، وهناك من يستعمل المازوت لإشعال الفحم فيعرض جسمه لخطر نقص الأكسجين في الدم مما يلحق ضررا بالغا بالجهاز التنفسي.