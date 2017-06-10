غيّر المواطنون من أنماطهم الاستهلاكية خلال الشهر الفضيل، بإدخال عادات غذائية لم تكن سائدة من قبل، فبعدما كان الإفطار يتم على بضع حبات من التمر أو شربة ماء اقتداء بالسنة النبوية الشريفة، أصبح البعض يفطر على المقبلات والمملحات وهناك من يفطر على فنجان قهوة أما وجبة السحور فتتمثل في الشواء.
وتستمر الكوارث الصحية التي يرتكبها الصائمون في حق أنفسهم باستبدالهم وجبة السحور التقليدية المكونة من "الكسكسي" بالشواء والبيتزا والوجبات الجاهزة، فبمجرد انتهاء صلاة التراويح يشرعون في البحث عن بائع شواء بأسعار منخفضة، حيث يتراوح سعر السيخ الواحد مابين 40 و60 دج حسب مااحتواه من لحم، مرقاز، كباب، "إسكالوب" أو كبد، ومع أن غالبية باعة الشواء يعرضون بضاعتهم في أماكن تفتقر لأدنى شروط النظافة، وهو ما بإمكان الزبون ملاحظته بالعين المجردة، واستعمالهم لمواد مضرة بالصحة مثل المازوت في إشعال الفحم إلا أنهم لا يستطيعون مقاومة رائحته.
وحول الموضوع، أوضح المختص في الأمراض الباطنية رشيد حميدي، حالة المعدة التي تكون في راحة طوال النهار لمدة 17 ساعة، كما يكون الجسم يعاني من نقص للسكر في الدم، فعلى الصائم تجهيز نفسه وجسده للهضم والامتصاص مثلما يحضر الرياضي جسده للرياضة، فلابد من رفع السكر حتى يتمكن من الأكل واستيعابه ومن أحسن السكريات التمر يرفع السكر، يسهل الهضم، يحتوي على إنزيمات، فثلاث حبات كافية للصائم أو العسل الأسود.
ولأن المعدة تكون جافة لابد من تهيئتها بسائل فيكون قليلا من الماء أو الحليب بحرارة الغرفة مع الابتعاد عن المشروبات الباردة، واعتبر المختص الإفطار على "البوراك" غير صحي، كونه دسما وثقيلا على المعدة فهو قادر على إلحاق ضرر بها .
وعن وجبة السحور شدد المختص على أهمية أن تكون خفيفة تحتوي على سكريات معقدة تدوم لفترة طويلة كالكسكس أو النشويات والكاربوهيدرات، فتهضم في ساعات، زيادة على السوائل كالحليب واللبن والإكثار من السلطة الخضراء والفواكه.
ويرى الدكتور حميدي في الشواء المعروض في الشوارع خطرا كبيرا على الصحة، فزيادة على صعوبة هضم اللحوم يتضاعف الخطر في السيخ الذي يفتقد لشروط النظافة، باحتواءه على جراثيم وميكروبات، وحفظ اللحوم خارج المبردات وإن وجدت فلا تحترم شروط التبريد، وهناك من يستعمل المازوت لإشعال الفحم فيعرض جسمه لخطر نقص الأكسجين في الدم مما يلحق ضررا بالغا بالجهاز التنفسي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1شباب يرفعون شعار "حومتي نقية" في رمضان
2جزائريون يتسحرون بالشواء و"المازوت"
Français English
الرأي
عمار يزلي
شتاتين الشياطين
جمال لعلامي
"باك بالبوراك".. على رقبتهم!
محمد حمادي
الوطنية ليست "وان تو ثري فيفا لالجيري"؟!
محمد الهادي الحسني
الغنى وظيفة اجتماعية
حبيب راشدين
الممنوع من الصرف في جملة العرب الركيكة
جمال لعلامي
شهادات "الواي واي"!
حسين لقرع
حربٌ عربية قذرة على حماس!
سليم قلالة
تناحرٌ عربي على مستوى القمة
معلومي ياسين
الخضر "مسؤولية اللاعبين"
عبد الناصر
إلا... إسرائيل!
الفيديو
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أطباء يحذرون من الأضرار الصحية للظاهرة
جزائريون يتسحرون بالشواء و"المازوت"
زهيرة مجراب
غيّر المواطنون من أنماطهم الاستهلاكية خلال الشهر الفضيل، بإدخال عادات غذائية لم تكن سائدة من قبل، فبعدما كان الإفطار يتم على بضع حبات من التمر أو شربة ماء اقتداء بالسنة النبوية الشريفة، أصبح البعض يفطر على المقبلات والمملحات وهناك من يفطر على فنجان قهوة أما وجبة السحور فتتمثل في الشواء.
تغطيات ذات صلة
شباب يرفعون شعار "حومتي نقية" في رمضان
جرائم في حق الطفولة بسبب "الطابونة" والشربة
أطفال يبيعون كل شيء من أجل العيد
"الشروق" تقاسم 1000 مسافر وجبة الإفطار بمحطة الخروبة
هواتف نقالة لحجز أماكن vip في التراويح
وتستمر الكوارث الصحية التي يرتكبها الصائمون في حق أنفسهم باستبدالهم وجبة السحور التقليدية المكونة من "الكسكسي" بالشواء والبيتزا والوجبات الجاهزة، فبمجرد انتهاء صلاة التراويح يشرعون في البحث عن بائع شواء بأسعار منخفضة، حيث يتراوح سعر السيخ الواحد مابين 40 و60 دج حسب مااحتواه من لحم، مرقاز، كباب، "إسكالوب" أو كبد، ومع أن غالبية باعة الشواء يعرضون بضاعتهم في أماكن تفتقر لأدنى شروط النظافة، وهو ما بإمكان الزبون ملاحظته بالعين المجردة، واستعمالهم لمواد مضرة بالصحة مثل المازوت في إشعال الفحم إلا أنهم لا يستطيعون مقاومة رائحته.
وحول الموضوع، أوضح المختص في الأمراض الباطنية رشيد حميدي، حالة المعدة التي تكون في راحة طوال النهار لمدة 17 ساعة، كما يكون الجسم يعاني من نقص للسكر في الدم، فعلى الصائم تجهيز نفسه وجسده للهضم والامتصاص مثلما يحضر الرياضي جسده للرياضة، فلابد من رفع السكر حتى يتمكن من الأكل واستيعابه ومن أحسن السكريات التمر يرفع السكر، يسهل الهضم، يحتوي على إنزيمات، فثلاث حبات كافية للصائم أو العسل الأسود.
ولأن المعدة تكون جافة لابد من تهيئتها بسائل فيكون قليلا من الماء أو الحليب بحرارة الغرفة مع الابتعاد عن المشروبات الباردة، واعتبر المختص الإفطار على "البوراك" غير صحي، كونه دسما وثقيلا على المعدة فهو قادر على إلحاق ضرر بها .
وعن وجبة السحور شدد المختص على أهمية أن تكون خفيفة تحتوي على سكريات معقدة تدوم لفترة طويلة كالكسكس أو النشويات والكاربوهيدرات، فتهضم في ساعات، زيادة على السوائل كالحليب واللبن والإكثار من السلطة الخضراء والفواكه.
ويرى الدكتور حميدي في الشواء المعروض في الشوارع خطرا كبيرا على الصحة، فزيادة على صعوبة هضم اللحوم يتضاعف الخطر في السيخ الذي يفتقد لشروط النظافة، باحتواءه على جراثيم وميكروبات، وحفظ اللحوم خارج المبردات وإن وجدت فلا تحترم شروط التبريد، وهناك من يستعمل المازوت لإشعال الفحم فيعرض جسمه لخطر نقص الأكسجين في الدم مما يلحق ضررا بالغا بالجهاز التنفسي.